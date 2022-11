Avis de rappel : Plus de 100 rapports liés à des shampoings sec contaminés au benzene

Santé Canada a traité plus d’une centaine de questions et de rapports d’incidents, notamment pour des réactions allergiques, à la suite du rappel d’environ 1,5 million de shampoings secs à cause de la présence de benzène, un produit chimique cancérigène.

L’organisme fédéral a indiqué à Global News que les appels reçus depuis le lancement du rappel visaient à rapporter des «irritations ou des réactions allergiques», ou encore était le fait de citoyens qui se posaient des questions.

«Puisque nous recevons encore des rapports, le nombre total d’incidents et l’analyse des types de blessures sont toujours en cours», a précisé Santé Canada.

Le rappel, annoncé le 18 octobre par Santé Canada et Unilever, concernait les shampoings secs des marques Dove, Bed Head TIGI et Tresemmé.

«Arrêtez immédiatement d’utiliser les produits rappelés et suivez les consignes inscrites sur le produit pour vous en débarrasser», a déclaré Santé Canada dans le rappel.

Dans son annonce, Unilever a affirmé que l’enquête interne avait déterminé que le propulseur d’aérosol était en cause.

L’entreprise a également ajouté que le benzène était reconnu cancérigène pour les humains et pouvait provoquer notamment une leucémie ou d’autres cancers du sang.

Selon Santé Canada, le benzène peut être inhalé, ingéré par la bouche ou absorbé par la peau.

Depuis 2021, Santé Canada a rappelé au moins 12 produits à cause du benzène.