Des citoyens veulent une intersection sécurisée à Magog

Des voix s'élèvent à Magog, en Estrie, afin que l'intersection devant le McDonald situé sur la rue Merry Sud soit sécurisée.

Des citoyens traversent régulièrement à cet endroit et disent craindre pour leur sécurité.

La Ville se dit aussi préoccupée et entend adresser la situation avec l'élaboration de son plan de transport actif.

La circulation est de plus en plus dense à la jonction de la route 141 et du chemin Georgeville devant le restaurant McDonald. Cette intersection relie le parc de la Pointe-Merry à la piste cyclable La Montagnarde, une traverse empruntée par de nombreux piétons et cyclistes.

Les automobilistes qui arrivent de Georgeville et de la rue du Hatley ont un arrêt obligatoire à effectuer, mais ce n'est pas le cas de ceux qui arrivent du centre-ville rue Merry Nord.

L'ajout d'un arrêt obligatoire pour eux a été envisagé, mais n'est pas possible en raison de la voie ferrée qui traverse la rue une centaine de mètres avant l'intersection.

En raison de la présence du McDonald, l'espace est insuffisant pour permettre l'aménagement d'un carrefour giratoire. Certains ont cependant émis l'idée d'y construire une passerelle.

Si les accidents survenus ces dernières années à cet endroit se comptent sur les doigts d'une main, la cohabitation entre usagers y demeure «difficile et dangereuse», selon des citoyens, mais aussi la mairesse Nathalie Pelletier.

La Ville étudie toutes les options possibles et invite même les citoyens à partager leur opinion dans le cadre du sondage sur l'élaboration de son Plan directeur de transport actif en cliquant sur le lien suivant: ville.magog.qc.ca/transport-actif.