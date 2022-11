Des commandes en hausse de 300 millions $ pour Bombardier

Bombardier a enregistré une augmentation de 300 millions $ US de son carnet de commandes depuis la fin du deuxième trimestre 2022, pour atteindre 15 milliards $ US au trimestre clos le 30 septembre dernier.

Le ratio de nouvelles commandes par rapport au nombre de livraisons s’est établi à 1,3, selon les résultats du troisième trimestre 2022 publiés par l’entreprise jeudi.

Le constructeur aéronautique a par ailleurs enregistré un bénéfice net de 27 millions $ US au troisième trimestre 2022, ou 0,20 $ US par action, comparativement à une perte de 377 millions $ US au cours du même trimestre un an plus tôt.

«Nos résultats pour le troisième trimestre de 2022 ont démontré la grande solidité de nos données fondamentales [...]. Nous progressons régulièrement et en toute confiance vers nos objectifs à long terme», a déclaré par communiqué Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

Les revenus pour cette période ont légèrement augmenté pour totaliser 1,46 milliard $ US, et l’entreprise compte toujours livrer plus de 120 avions au cours de l’année. Ces revenus incluent ceux tirés des activités de services après-vente qui ont augmenté de 20 %.

«Notre plus récente inauguration de centre de service en Floride est une preuve éloquente de l’importante contribution des activités de service après-vente en croissance à notre résultat, a ajouté M. Martel. Avec l’addition de centres de service, les expansions de centre de service réalisées cette année et une autre inauguration à venir ce mois-ci au Royaume-Uni, nous avons accru notre empreinte de service à la clientèle d’au moins 1 million de pieds carrés.»

La multinationale québécoise a également annoncé avoir réduit sa dette de 100 millions $ US au cours de ce trimestre, portant à 873 millions $ US le montant total de dette remboursée depuis le début de l’exercice.