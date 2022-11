Disparue aux côtés d’un fugitif dangereux et armé: «elle est tombée avec de mauvaises fréquentations»

Les amis de Rose Milette, cette jeune femme de 23 ans qui pourrait se trouver en compagnie d’un fugitif dangereux et armé, ont constaté un changement dans son comportement dans les dernières années.

• À lire aussi: Disparue aux côtés d’un fugitif dangereux et armé

Plusieurs de ses amies lointaines ont indiqué à TVA Nouvelles qu'elle se serait refermée et éloignée de plusieurs personnes depuis quelques années.

«C'était une amie proche lorsque j'étais plus jeune, mais sa consommation nous a séparés», a soutenu une amie avec qui TVA Nouvelles a échangé.

Une autre raconte qu’elle a perdu contact avec la jeune femme.

«Ça fait environ quatre ans qu'on ne se voit plus. Avant, on se tenait ensemble beaucoup. Je crois qu'elle est tombée avec des mauvaises fréquentations», dit l’amie de Rose Milette.

Jointe par téléphone, une amie d'enfance, Kelianne Rivard, s’est dite inquiète pour son amie et s’est posé beaucoup des questions depuis sa disparition le 21 octobre.

Elle a tenu à faire savoir à son amie qu’elle est là pour l’aider.

«Elle a vraiment une famille qui veut l'aider, des amis aussi. C'est sans jugement. On est là et on attend juste qu'elle nous donne un signe. La porte est toujours ouverte, le téléphone, aussi peu importe la situation dans laquelle elle s'est mise, le jugement n'est vraiment pas là c'est vraiment de l'aide que je veux lui apporter», a expliqué Kelianne.

Avec un homme recherché

Rose Milette manque à l'appel depuis deux semaines. Elle a été vue pour la dernière fois à Saint-Boniface, en Mauricie.

La jeune femme de 23 ans pourrait se trouver en compagnie de Jérémy Mongrain, cet homme de 24 ans recherché pour plusieurs crimes.

L’homme a déjà été accusé de voie de fait, de menace, de vol, de possession et d’utilisation d'une arme à feu.

Il est d’ailleurs suspecté d’avoir ouvert le feu sur une maison à Cap-de-la-Madeleine le 20 octobre dernier.

Selon les informations de TVA Nouvelles, il pourrait aussi être impliqué dans le meurtre de Jason Bolduc Leboeuf à Trois-Rivières, survenu en août dernier.

«Certaines informations mentionnent que M. Mongrain serait en transit entre la grande région de Montréal et Trois-Rivières», a affirmé le porte-parole de la Police de Trois-Rivières, Luc Mongrain.

C'est aussi lui qu'Ophélie Martin-Cyr, assassinée en octobre 2018, essayait de protéger face à son meurtrier, René Kègle.

Jérémy Mongrain est aussi recherché à Laval.

«Le 24 octobre dernier, il a voulu aller faire un achat de catalyseur et il aurait pointé une arme à feu sur la victime pour récupérer ses effets personnels», a expliqué la porte-parole du Service de Police de Laval, Stéphanie Beshara.

Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se sont multipliés. Sa famille et ses proches espèrent la retrouver bientôt.

Les autorités ont rappelé l’importance de les contacter si une personne aperçoit la jeune femme ou Jérémy Mongrain, mais sans l'approcher considérant qu'il pourrait toujours être armé et dangereux.