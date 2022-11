DPJ : Des jeunes scolarisés dans leur foyer de groupe

Deux ans après leur ouverture, des foyers temporaires de la DPJ sont toujours en place en Mauricie en raison du manque de familles d'accueil.

Depuis quelques mois, des jeunes sont scolarisés dans un de ces établissements. Un bâtiment du secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières sert actuellement d'école temporaire et certains enfants du primaire, retirés de leur milieu de vie, y vivent et vont à l'école au même endroit.

Au cours des derniers mois, trois classes ont été formées et trois professeurs du centre de service scolaire Chemin-du-Roy y ont été attitrés.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Pour le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), les foyers de groupe sont une solution.

Ce ne sont pas tous les jeunes qui cadrent dans une famille d'accueil ou un centre de réadaptation, mais il a été déploré que ce milieu de vie temporaire n’est pas adapté davantage.

«Un lieu d'installation temporaire de surpopulation ce n'est pas un lieu qui a été fait pour accueillir des jeunes», a expliqué Pascale Leclair-Gingras du syndicat de l'APTS.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Ce ne sera jamais aussi bien que d'avoir un lieu permanent. Je pense qu'on est rendu là avec la tendance qui continue d'augmenter. Il faut penser à avoir des lieux permanents en plus grand nombre.»

Ces foyers de groupe temporaires, qui ont été mis sur pied d'urgence pour pallier le manque criant de familles d'accueil, sont devenus une solution courante. Le CIUSSS a d’ailleurs affirmé avoir les lieux de l'édifice au Cap-de-la-Madeleine jusqu'en 2025.

Par ailleurs, 35 jeunes se trouvent actuellement dans les foyers de groupe en Mauricie et au Centre-du-Québec. Une dizaine de places supplémentaires sont disponibles au besoin.

Selon le syndicat, il faut plus de services scolaires. Les besoins seraient importants et complexes dans les classes de première et deuxième année. Une seule technicienne en éducation spécialisée (TES) s'occupe des trois groupes. Le syndicat a affirmé qu'une TES de plus ne serait pas un luxe, mais une nécessité.

Capture d'écran TVA Nouvelles

L’équipe de TVA Nouvelles a tenté de joindre le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, jeudi. TVA Nouvelles n'a eu aucun retour pour le moment.