Eau potable: un avis d’ébullition à Saint-Tite?

La qualité de l'eau de Saint-Tite, en Mauricie, est préoccupante depuis déjà plusieurs années et si une usine de filtration est attendue de pied ferme par la Ville, la mise en place d’un avis d’ébullition pourrait être une solution en attente.

«Dans l’attente de la mise aux normes du traitement de l’eau potable de la municipalité de Saint Tite, qui devrait se concrétiser dans un avenir rapproché, des dispositions légales permettent à l’exploitant du réseau d’eau potable en eaux de surface de poursuivre les opérations selon certaines modalités durant cette période de transition», a confirmé à TVA Nouvelles le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.

Pendant des mois, les résidents de Shawinigan ont dû faire bouillir leur eau parce qu'elle présentait des risques pour la santé selon la santé publique. Or, selon Nicolas Beauchamps, enseignant en technologie de l'eau, celle de Saint-Tite serait similaire.

«On est toujours avec la technologie qui était acceptable précédemment, mais la réalité ce sont que les deux eaux se ressemblent. Une n'est pas meilleure que l'autre. Effectivement, du point de vue du traitement, du côté de Shawinigan on avait seulement une chloration, du côté de Saint-Tite aussi.»

Plusieurs citoyens de Saint-Tite ont aussi indiqué qu’ils ne consommaient pas l’eau de Saint-Tite en raison de son odeur et de son goût de chlore.

Avec la soumission de l’usine de filtration qui dépasse l’estimation de 10 millions $, plusieurs options s’offrent à la Ville de Saint-Tite et les élus devront choisir.

«Il ne faut pas retourner en arrière et attendre et refaire des plans. Il faut que le projet ait de l'avant, on ne peut pas attendre encore 10 ans. Il faut que ça se passe dans les prochaines années», a ajouté M. Beauchamps.