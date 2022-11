Grève des écoles en Ontario: des associations québécoises de profs affichent leur soutien

Une loi spéciale a été adoptée jeudi par le gouvernement Ford afin de rendre illégale une grève prévue vendredi par 55 000 employés de soutien des établissements scolaires ontariens, une décision qui est décriée par les travailleurs de l’éducation au Québec.

La loi votée impose également un nouveau contrat de travail d’une durée de quatre ans à ces membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui compte cependant maintenir leur opération de débrayage.

Selon le SCFP-Québec, ces employés font partie des moins bien payés de la fonction publique ontarienne, avec un plafonnement à 1% annuellement des augmentations salariales des syndiqués du secteur public.

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) et l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) ont apporté leur soutien à leurs homologues ontariens.

D’après le président de l’ACPPU, David Robinson, cette mesure du gouvernement Ford serait «une action illégale, une ingérence inconstitutionnelle du droit à la libre négociation collective et du droit de grève.»

Un soutien financier de 5000$ sera par ailleurs versé par la FQPPU au SCFP de l’Ontario.