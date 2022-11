Incendie aux Serres Toundra: les dégâts encore à évaluer

Au lendemain de l'incendie aux Serres Toundra de Saint-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la direction est toujours à évaluer les dégâts.

• À lire aussi: EN IMAGES | Incendie majeur aux Serres Toundra à Saint-Félicien

• À lire aussi: Pollution lumineuse aux Serres Toundra

• À lire aussi: Projet d’expansion de 525 millions $ pour les Serres Toundra

«On sait qu'au maximum, on aurait 10% de perte de production. Au mieux, entre 5 et 6%», a expliqué le président des Serres Toundra, Éric Dubé.

Ce sont entre 15 et 20% de la bâtisse de la phase 3 qui ont été endommagés. «C'est trop tôt pour le dire le coût des dommages, mais tout le monde travaille. Une équipe de la Hollande est arrivée [jeudi] matin», a ajouté M. Dubé.

Après enquête, les pompiers ont conclu à un problème électrique. Le président a confirmé que c’est un transformateur qui a explosé et qui n'était installé que depuis 10 mois, alors que ce type d'appareil peut durer normalement plusieurs années.

Des équipes et des experts de partout dans le monde ont été mobilisés pour régler la situation rapidement. Déjà jeudi, les travailleurs s’affairaient à changer le transformateur défaillant pour un neuf pour pouvoir redémarrer la phase 3 le plus rapidement possible et éviter de grandes pertes.

Quant au projet d’agrandissement, difficile de savoir s’il y aura des délais et si oui, de combien de temps.

Le président espère que les réparations nécessaires pourront être terminées à temps pour l’hiver. Sinon, les travaux devront être repoussés de plusieurs mois et possiblement le projet d'expansion aussi.