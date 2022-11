La circulation routière du haut des airs

Les automobilistes provenant de l’est de la ville de Montréal en arrachent tout particulièrement ce matin.

Alors que les travailleurs entament la quatrième journée de construction sur le mégachantier du pont-tunnel, les automobilistes, eux, sont pris dans un bouchon de circulation plus dense que celui observé dans les trois derniers jours.

Michel Millard, chroniqueur à la circulation, est d’avis que les problèmes sont davantage vécus par les résidents de Montréal, plutôt que ceux de la Rive-Sud.

«Si on part de Terrebonne pour s’en venir sur l’est de l’île de Montréal, ça prend une heure, une heure et demie», dit-il. «On se rend compte à Montréal qu’il y a un problème.»

Le Ministère des Transports se donne deux à trois semaines pour réévaluer la situation, mais plusieurs estiment qu’il faut agir plus rapidement.

«Je suis obligé de partir beaucoup plus tôt pour le travail pour pouvoir passer de l’autre côté et pouvoir arriver à l’heure chez les clients», explique un camionneur questionné par notre journaliste Véronique Lauzon ce matin aux abords de l’A25. «Ça prend deux heures et demie le matin, 3h le soir pour revenir, ça n’a pas de sens», lâche un autre.

M. Millard suppose qu’un nouveau plan est déjà en branle au MTQ, mais que d’ici l’implantation de celui-ci, les automobilistes devront composer avec la congestion routière.

«Ce matin il y a un problème dans les deux directions», explique Michel Millard. «Du côté de la Rive-Sud, il y a plus d’achalandage en direction de Montréal que les autres jours.»

