La vaccination contre la grippe saisonnière progresse au Bas-St-Laurent

En plus de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui se poursuit au Bas-St-Laurent, les autorités de la santé ont remarqué que plusieurs citoyens en profitent pour recevoir en même temps leur dose de rappel pour la COVID-19.

• À lire aussi: L'alliance Pfizer-BioNTech va tester un vaccin combiné ciblant COVID et grippe

• À lire aussi: Qu’annoncera le Dr Boileau à 15h?

Un peu plus de 19 000 rendez-vous ont été planifiés au Bas-St-Laurent jusqu'à maintenant, ce qui représente un nombre moins élevé que les années passées.

Toutefois, après un départ plus lent pour la prise de rendez-vous au lancement de la campagne, l'écart avec la moyenne de rendez-vous planifiés dans les dernières années a diminué.

Cette opération a demandé une grande planification. Plus de 200 activités mobiles ont été organisées pour l'administration du vaccin contre l'influenza dans les milieux de vie pour aînés.

Par ailleurs, la vaccination est terminée dans les CHSLD de la région. Dans les résidences privées pour aînés, des ressources intermédiaires et des cliniques de certaines municipalités, la campagne se poursuivra jusqu'à la mi-novembre.

«Quand on jumèle la vaccination grippe et la vaccination COVID dans nos cliniques, [...] on a à peu près 30 % de notre clientèle qui se présente pour un vaccin grippe qui souhaite recevoir le vaccin de la COVID. Nécessairement, ça augmente aussi le taux de couverture de notre population. Ça va quand même très bien», a indiqué la directrice de la vaccination au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien.

Concernant la vaccination contre la COVID-19 pour les doses de rappel, entre 300 et 500 rendez-vous ont été planifiés chaque jour dans la région.

Depuis le 15 août, 22 % des personnes admissibles ont reçu une dose de rappel au Bas-St-Laurent.