L'AIEA n'a trouvé pour l'heure «aucun signe d'activités nucléaires non déclarées» en Ukraine

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a affirmé jeudi n'avoir décelé à ce stade «aucun signe d'activités nucléaires non déclarées» dans trois lieux inspectés à la demande de Kyïv, accusé par Moscou d'avoir effacé les preuves de préparation d'une «bombe sale».

• À lire aussi: Nucléaire: la Russie menace à demi-mot les pays qui soutiennent l’Ukraine

• À lire aussi: Des chefs militaires russes ont récemment discuté de l'option nucléaire en Ukraine

• À lire aussi: Les États-Unis «de plus en plus préoccupés» par une potentielle frappe nucléaire russe

«Notre évaluation technique et scientifique des résultats que nous avons jusqu'à maintenant n'a montré aucun signe d'activités nucléaires ou de matériels non déclarés à ces trois endroits», a affirmé le patron de l'AIEA Rafael Grossi, dans un communiqué.

«Nous rendrons compte des résultats de l'échantillonnage environnemental dès que possible», a ajouté M. Grossi, faisant référence aux échantillons prélevés par les inspecteurs de l'AIEA.

Les inspections à l'Institut de recherche nucléaire de Kyïv, dans une usine d'exploitation minière de Jovti Vody et dans une usine à Dnipro (centre-est) ont fait suite à une demande écrite de l'Ukraine d'envoyer des équipes de l'AIEA.

«Ces derniers jours, les inspecteurs ont pu mener à bien les activités prévues par l'AIEA et ont pu, sans entrave, accéder aux sites», a indiqué le communiqué de l'agence onusienne.

L'AIEA a confirmé lundi le début des inspections sur deux sites en Ukraine.

Kyïv a demandé la visite d'un troisième site, à la suite d'allégations de la part de Moscou selon lesquelles il abriterait des activités nucléaires également, a expliqué le porte-parole de l'AIEA à l'AFP.

La Russie a accusé l'Ukraine de se préparer à utiliser des «bombes sales» contre ses troupes, mais Kyïv soupçonne la Russie de vouloir utiliser elle-même une telle bombe et de tenter de lui en faire porter la responsabilité, en vue de justifier ensuite l'emploi d'armes nucléaires par Moscou, dont les troupes perdent du terrain dans l'Est et le Sud de l'Ukraine.

Une «bombe sale» est une bombe conventionnelle entourée de matériaux radioactifs, biologiques ou chimiques qui sont répandus lors de l'explosion.

Le président russe Vladimir Poutine avait demandé la semaine dernière à l'AIEA d'inspecter les sites nucléaires ukrainiens «aussi vite que possible».