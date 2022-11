Les parents de Gabby Petito poursuivent les policiers pour 50 M$

Les parents de Gabby Petito cette jeune influenceuse tuée par son conjoint Brian Laundrie alors qu’ils faisaient un «road trip» à travers plusieurs États américains, poursuivent le service de police de Moad, dans l’Utah.

Les parents que la jeune femme tuée à 22 ans considère que les policiers n’ont pas bien protégé leur fille lorsqu’ils sont intervenus lors d’un conflit entre elle et son compagnon.

Le couple se trouvait dans le désert de l’Utah lorsque l’altercation a éclaté, deux semaines avant le meurtre.

Les parents de Gabby Petito considèrent que les agents auraient pu lui sauver la vie, allèguent-il dans la poursuite déposée contre le service de police de la Ville de Moab pour 50 M$ pour négligence.

«Le but de cette poursuite est d'honorer l'héritage de Gabby en exigeant des comptes et en travaillant à des changements systémiques pour protéger les victimes de violence conjugale et prévenir de telles tragédies à l'avenir», a déclaré l'avocat James W. McConkie dans un communiqué.

La poursuite indique que les agents ont conclu à tort que Gabby Petito était l’agresseur dans l'interaction et ont mal appliqué les lois de l'Utah relatives à la violence conjugale.

La ville de Moab a publié de son côté une déclaration niant toute responsabilité dans sa mort et a soutenu qu'elle se défendrait de ces allégations.

«La mort de Gabrielle Petito dans le Wyoming est une terrible tragédie, et nous ressentons une profonde sympathie pour les familles Petito et Schmidt et la perte douloureuse qu'elles ont subie. Par le fait même, il est clair que les agents du département de police de la ville de Moab ne sont pas responsables du meurtre de Gabrielle Petito », a déclaré l’administration de la Ville par communiqué.

La Ville soutient que les policiers « avaient agi avec gentillesse, respect et empathie envers Mme Petito » lors de leur interaction.

«En vérité, le 12 août, personne n'aurait pu prédire la tragédie qui se produirait des semaines plus tard et à des centaines de kilomètres de là, et la ville de Moab se défendra ardemment contre ce procès.»

Gabby Petito avait 22 ans lorsqu'elle et son fiancé Brian Laundrie, 23 ans, se sont lancés dans un ‘’road trip’’ à travers l'Ouest américain l'été dernier, documentant leur expérience en ligne.

La jeune influenceuse a été portée disparue après le retour de Laundrie au domicile de ses parents en Floride le 1er septembre.

Son corps a été retrouvé plusieurs semaines plus tard dans la forêt nationale de Grand Teton. Un coroner a conclu qu'elle était morte par strangulation.

Laundrie a par la suite disparu dans une réserve naturelle de Floride et son corps a été retrouvé à la mi-octobre à côté d'un cahier dans lequel il a admis l'avoir tuée.

Les parents de Gabby Petito ont également intenté une action en justice contre la succession de Laundrie et contre ses parents, les accusant d'avoir causé une détresse émotionnelle en n'agissant pas lors de la recherche de leur fille.