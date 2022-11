Perte nette de 59 millions $ US pour Lightspeed

Les résultats financiers de l'entreprise québécoise Lightspeed ont un impact direct à la Bourse de Toronto. L'action de l'entreprise ( TSE: LSPD ) a déjà chuté de plus de 11% en milieu de journée pour se situer à 21,88 $. Depuis le début de l'année, l'action a fléchi de 56%.

Lightspeed a fait état, jeudi, d’une perte nette de 79 millions $ US au cours du deuxième trimestre de 2022, ou 0,53 $ US par action, comparativement à une perte de 59 millions $ US, ou 0,43 $ US par action, au trimestre correspondant l’an dernier.

Les revenus de l’entreprise de solutions technologiques pour les commerces ont toutefois progressé de 38 % au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022 pour atteindre 183,7 millions $ US, contre 133,2 millions $ US pour la même période de 2021.

Les revenus tirés des abonnements se sont élevés à 74,5 millions $ US, en hausse de 25 % sur 12 mois, notamment grâce à l'acquisition d'Ecwid. Ceux tirés du traitement des transactions se sont établis à 101,3 millions $ US, comparativement à 65 millions $ US au troisième trimestre 2021.

Les revenus du matériel ont pour leur part légèrement diminué, passant de 8,8 millions $ US il y a un an à 7,9 millions $ US ce trimestre.

« Nous en sommes à un moment crucial pour notre clientèle des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie. Ces clients constatent que c'est la technologie qui leur permettra de faire progresser leur entreprise. Les plateformes commerciales omnicanales de Lightspeed aident les PME à automatiser leurs tâches courantes, à mieux communiquer avec leurs clients et à agir sur la base de données pertinentes, et c'est pourquoi la demande pour nos solutions technologiques est toujours aussi forte », a déclaré Jean-Paul Chauvet, chef de la direction de Lightspeed, par communiqué jeudi.