Opération de la hanche: un calvaire pendant un an ou payer 28 000$

Un père de trois enfants de la grande région de Montréal souffrant de douleurs à la hanche depuis 23 mois, à un point tel que de monter des escaliers est douloureux, a le choix de payer 28 000 $ au privé pour se faire opérer dans quelques semaines ou d’attendre plus d’un an dans la souffrance pour qu'une place se libère dans le réseau public.

En entrevue à QUB radio, l’homme, qui préfère parler sous le couvert de l’anonymat, a mentionné qu'il est incapable de faire le tour de son bloc avec les enfants sans douleur et que de monter des escaliers est épouvantable pour lui.

«Je termine la journée avec une douleur extrême. J’étais très actif avant, mais là je ne peux plus rien faire», a confié l'ancien joueur de football de haut niveau au micro de Benoit Dutrizac.

Ce dernier a d'abord consulté un chiropraticien pour sa douleur à la hanche droite. Comme sa condition ne s’améliorait pas, le chiropraticien lui a proposé de consulter un chirurgien spécialiste pour la faire remplacer, mais qu’en premier lieu, il devait avoir une référence de son médecin de famille.

«Je n’ai pas de médecin de famille depuis six ans malheureusement. Je suis sur une liste d’attente», a mentionné celui qui a pu voir un médecin dans une clinique sans rendez-vous à une heure de chez lui.

Le professionnel de la santé a vu les radiographies et lui a donné une prescription. Quatre mois plus tard, il a reçu l'appel d’un spécialiste pour se faire dire qu’il aurait un rendez-vous dans trois mois à Valleyfield.

«Le spécialiste m’a dit que ma hanche devrait être remplacée et que je devrais attendre deux ou trois ans avant d’être opéré. J’ai trouvé un autre spécialiste en ligne et il m'a proposé trois options. »

La première stipulait qu’il pouvait se faire opérer gratuitement dans trois ans en plus d'avoir accès à un séjour à l’hôpital de trois jours sous la supervision des professionnels afin de s’assurer que tout va bien.

La deuxième option indiquait qu'il pouvait se faire opérer gratuitement d’ici un an s’il quittait quatre heures après la chirurgie.

«Il y a des soirs où je suis en larmes et incapable de dormir à cause de la douleur. De couper deux ans sur la liste d’attente et de m’organiser avec ma famille est possible.»

Finalement, sa dernière option est de payer 28 000 $ pour se faire opérer au privé où il aurait été transféré au centre de réadaptation privé à proximité avec des professionnels à sa disposition.

«Malheureusement, je n’ai pas 28 000 $ qui trainent par terre. De plus, je trouverais cela très injuste de passer avant quelqu’un parce que j’aurais les moyens», a souligné celui qui attend l’option deux depuis sept mois.

Malgré sa malchance, le quadragénaire se considère chanceux de pouvoir continuer à travailler. Il a l’intention de continuer d’attendre patiemment l’appel tant espéré.