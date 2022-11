Près du quart des dons au «convoi de la liberté» provenaient des États-Unis

Près du quart des millions de dollars amassés par le «convoi de la liberté» à l'hiver dernier provenaient de donateurs américains.

• À lire aussi: Une poursuite de 300 M$ contre tous les camionneurs et donateurs du convoi de la liberté?

• À lire aussi: Enquête sur les mesures d’urgence: Pat King tente de minimiser la teneur de ses propos

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: les manifestants profitaient des fuites policières

Pour la première fois, un portrait détaillé de l’argent donné pour la cause des manifestants qui ont, entre autres, paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines a été rendu public lors de la Commission d’enquête sur les mesures d’urgence, jeudi.

L’avocat de la Commission, Daniel Sheppard, a entre autres révélé que Tamara Lich, l’une des principales organisatrices du convoi, a reçu dans son compte personnel un dépôt de 1 million $ le 2 février dernier dans le contexte de la campagne du site GoFundMe qui avait amassé plus de 10 millions $ avant d’être suspendue.

Au total, Mme Lich a reçu plus de 1,4 million $ dans son compte bancaire, et elle n’a pu en utiliser que 26 000$ avant que la Banque TD ne gèle ses comptes.

Globalement, les sommes récoltées par le convoi ont été en partie versées dans les comptes personnels des organisateurs, mais aussi à une corporation fondée de manière précipitée pour gérer les fonds récoltés.

Cependant, la majeure partie de l’argent n’a jamais pu être utilisée par les manifestants et les organisateurs en raison des ordonnances judiciaires de la province de l’Ontario qui ont bloqué l’accès à ces fonds alors que le convoi paralysait le centre-ville.

Des millions des Américains

D’autres campagnes lancées après la suspension de celle de GoFundMe ont également permis de collecter beaucoup d’argent, cette fois-ci avec une aide massive de donateurs américains.

Deux campagnes mises en ligne sur la plateforme GiveSendGo ont permis de récolter plus de 10 M$, dont 4,8 M$ en provenance des États-Unis.

Ne manquez pas la chronique Tout savoir en 24 minutes avec Mario Dumont et Alexandre-Moranville Ouellet , votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité de la journée, 18 h 00, en direct ou en balado sur les ondes de QUB radio :

Au total, c’est environ 5,7 M$ sur les 24 M$ amassés par le convoi qui ont été donnés par des Américains, selon l’enquête de la Commission.

Bitcoins distribués aux camionneurs

Le 27 janvier 2022, la veille de l’arrivée des camionneurs, un résident d’Ottawa a lancé une collecte de fonds en Bitcoins qui lui a permis d’amasser 22 Bitcoins, valant à l’époque environ un million, a révélé l’avocat Daniel Shepperd.

Des enveloppes avec des instructions pour accéder à cet argent via un téléphone mobile ont été distribuées le 17 février à 100 camionneurs présents dans le convoi. La valeur totale était de 800 000$.

Les témoignages de trois organisateurs du convoi, Benjamin Dichter, James Beauder et Tamara Lich, sont aujourd’hui entendus par la Commission.