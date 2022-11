Prévisions économiques du gouvernement Trudeau: «on pourrait avoir des mauvaises surprises»

La mise à jour économique présentée par le gouvernement Trudeau, jeudi, contient quelques éléments qui pourraient poser problème dans les prochaines années.

Le vice-président, politiques publiques au Conseil canadien des affaires, Robert Asselin, voit «deux gros problèmes avec les prévisions».

«Premièrement, on ne prévoit pas de récession. On prévoit essentiellement une croissance sur les cinq prochaines années», dit M. Asselin en entrevue à l’émission Le Bilan.

La moyenne des cinq prochaines années serait même supérieure à ce qui a été vu comme croissance au cours des 20 dernières années, ce qui, selon le spécialiste, «serait absolument improbable».

Le taux d’intérêt pris en compte dans les prévisions d’Ottawa est aussi problématique.

«On prévoit des taux d’intérêt en bas de 3%, ce qui, à mon sens aussi, dans la poussée inflationniste qu’on connaît en ce moment, m’apparaît très peu probable», explique M. Asselin.

Un simple changement dans l’une de ces deux variables pourrait viendrait brouiller les cartes du gouvernement Trudeau.

«Si on change ces deux données-là, disons une grande récession ou une récession importante en 2023, ou une inflation plus poussée qui perdure plus longtemps qu’on pense, disons avec des taux à 4% ou 5% et le gouvernement fédéral, on doit le comprendre refinance sa dette constamment, on va avoir des mauvaises surprises», soutient le vice-président.

Robert Asselin affirme qu’il faut être prudent avec les prévisions à long terme.

«Il faut faire attention avec les prévisions à long terme. On continue d’ajouter des dépenses à chaque budget, ça aussi, ce n’est pas prévu dans les années 3-4-5 des prévisions économiques qu’on nous a présentées aujourd’hui», dit-il.

«Prenons les prévisions d’aujourd’hui avec un grain de sel», ajoute l’expert.

