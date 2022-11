Qualité de l’air dans Limoilou: les résultats des huit stations de mesure seront connus en mars

La campagne d’échantillonnage pour identifier la source des polluants dans l’air de Limoilou est officiellement lancée depuis le 14 octobre. Les résultats seront dévoilés un peu plus tard que prévu, au printemps prochain.

La Ville de Québec a confirmé, lors d’un point de presse jeudi matin, que la campagne d’échantillonnage se déroulera jusqu’au 9 décembre prochain.

Une firme indépendante sera sélectionnée sous peu afin d’analyser les résultats. Un rapport est attendu en mars 2023. En juin dernier, la Ville espérait pouvoir livrer des données d’ici la fin de l’année. «Ça prend un peu plus de temps que prévu», a convenu le maire Bruno Marchand, préférant dévoiler un rapport complet au printemps plutôt qu’un rapport partiel dans les délais annoncés.

La mise en œuvre d’un tel réseau de huit stations de mesure, sur un si petit territoire, est «unique au Québec», a avancé le maire Bruno Marchand, fier d’avoir obtenu la collaboration de nombreux partenaires majeurs, comme le Port de Québec et le ministère de l’Environnement.

L’implantation des stations, en si peu de temps depuis l’annonce en juin dernier, relève même de «l’exploit», selon le pdg du Port, Mario Girard.

«Aujourd’hui, on franchit un deuxième jalon important dans la suite des choses (...) Ça a pris un tour de force, ça a pris beaucoup de magie et de génie de la part de nos équipes», a exposé le maire Marchand, reconnaissant néanmoins que le délai annoncé en juin dernier était un peu trop ambitieux.

«Si on n’est pas ambitieux, on se rend moins loin, moins vite... Je suis très satisfait de ce qu’on livre. Les citoyens peuvent être rassurés : les données vont être publiques et on va travailler à identifier les sources pour les enrayer.»

