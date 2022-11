Serres Toundra: une grande intensité de lumière encore émise

L’usine des Serres Toundra, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, émet toujours une grande intensité de lumière, malgré les filtres installés au cours de l’année pour amoindrir les effets, selon les résultats préliminaires de l’étude menée sur la pollution lumineuse en septembre dernier par des chercheurs.

Pendant une semaine, sept appareils ont été installés à une distance allant de 0 à 40 km des installations.

«Un appareil était sur le site, le plus loin était dans le Parc national de la Pointe-Taillon. On a fait des relevés à toutes les minutes pendant cette période-là», a indiqué Martin Aubé.

Cette étude s'est faite en collaboration avec les Serres Toundra. «On a demandé aux Serres Toundra, d'ouvrir les stores, ouvrir les lumières, fermer les stores.»

À titre d'exemple, l'un des appareils installés au planétarium de Saint-Félicien, qui est à un peu plus de 8 km à vol d'oiseau, mesurait que même avec les panneaux opaques installés, on constate une augmentation de 150% de la pollution lumineuse.

«Autrement dit, les serres produisent à cet endroit la spécifique 150% plus de pollution lumineuse que la ville de Saint-Félicien et les villes autour. Sans les stores, on parle de millier de pour cent. Les stores sont très efficaces malgré tout, malgré leur efficacité, y'en passe beaucoup à travers», a-t-il souligné.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Toujours au même endroit, soit le planétarium, les chercheurs ont comparé les phases 2 et 3 du projet, qui sont similaires en termes de superficie. La phase 3, qui est munie de panneaux, augmente la pollution lumineuse de 25%. La phase 2, qui elle, n'en a pas, fait bondir les résultats à 80%.

«Ils ont quand même des stores, mais ils sont translucides, c'est un peu comme une couverture blanche. C'est à peu près 50% qui passe à travers, alors que store opaque, on parle de 1 ou 2% qui peut passer. Les Serres émettent énormément de lumière, malgré tout, on a une augmentation de la pollution lumineuse assez significative», a expliqué le chercheur. «Le choix du store est vraiment très important. Maintenant, ce qu’il faut s'assurer, c’est que le store occultant soit choisi pour les prochaines phases, s'il y a lieu.»

Le projet d'expansion des Serres Toundra le préoccupe. «J'ai fait le calcul en fait, en supposant que les stores soient totalement bloquants comme la phase 3, on va quand même augmenter de 300%. Autrement dit, la pollution va équivaloir à la pollution lumineuse comparable à si on ne mettait pas de stores occultants, mais plutôt des stores transparents sur le projet actuel.»

Les résultats complets de cette étude seront connus ultérieurement. Mais déjà, cet expert peut tirer une conclusion. «Dans ce cas-là, on en a une solution, les stores, s'en est une. Si on peut en arriver avec le ministère de l'Agriculture, le MAPAQ, et imposer cette mesure-là des stores, déjà ça peut diminuer les impacts futurs de ces installations-là.»

Martin Aubé espère que l'installation de panneaux fera partie des priorités des Serres Toundra dans le projet d'expansion. Comme les panneaux ne sont pas opaques à 100%, l'augmentation de la pollution lumineuse est cependant inévitable.