Six balles cachées dans une chaussure en prison

EXCLUSIF | Six balles ont été saisies mercredi après-midi par des agents de la paix en services correctionnels à l’établissement de détention de Montréal communément appelée prison de Bordeaux.

Les six projectiles de calibre 22 étaient dissimulés dans une chaussette placée à l’intérieur d’une chaussure.

C’est une femme qui visitait un détenu au parloir carcéral qui aurait laissé sur place les balles, hier après-midi.

Cette saisie laisse présager la présence d’armes à feu dans la prison du boulevard Gouin.

«On parle quand même d’armes létales, d’objets qui peuvent servir dans un pen gun en tant que calibre 22. Clairement, ça représente un risque à l’intérieur des murs. Quand on voit ce qui se passe dans les rues, au travers de ce qui se passe dans le crime organisé, des gangs de rue et que ça se transpose en centre de détention. C’est préoccupant pour la sécurité de nos établissements», avance Mathieu Lavoie, président Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

Livraisons par drone

En février dernier, le Journal de Montréal révélait que pendant que les livraisons d’armes et de drogues continuent de s’accumuler dans les établissements de détention, le ministère de la Sécurité publique avait annulé et relancé à zéro un appel d’offres entrepris en avril 2021 pour équiper trois prisons de système anti-drones.

Il s’agissait d’un retour à la case départ pour la très attendue acquisition de «systèmes de détection des intrusions aériennes». Les établissements de détention de Rivière-des-Prairies, de Québec et de Bordeaux sont toujours en liste pour être équipés de ces systèmes, mais devront encore patienter.

Preuve de la nécessité de systèmes anti-drones, les filets de protection ne sont plus à l’épreuve de l’ingéniosité des criminels qui les découpent avec des objets, comme cette bouteille lestée de lames.

Selon Mathieu Lavoie, le problème de livraison d’objets dangereux au détenu est quasi-quotidien dans les établissements carcéraux de la province. «Ça fait des années que l’on se plaint. Ça livre presque chaque jour dans nos établissements de détention particulièrement à Montréal. On manque d’effectifs, on manque d’outils, on manque de personnel pour procéder aux fouilles. À Bordeaux, on me dit que la livraison de drone est aux fenêtres des cellules qui sont inutilisables, car les fenêtres ont été cassées pour permettre des livraisons», précise le président Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.