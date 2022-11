Suncor double ses profits grâce au prix élevé du pétrole

Suncor a plus que doublé ses profits au cours des trois derniers mois pour atteindre 2,57 milliards $ au 3e trimestre. Le géant albertain dépasse ainsi les attentes des analystes et profite de la hausse des prix du pétrole et des produits raffinés.

Au cours des neuf premiers mois de son année fiscale, Suncor a réalisé un bénéfice ajusté de plus de 1 milliard $ par mois, à 9,134 milliards $.

Le producteur albertain, qui tire la majeure partie de son pétrole des sables bitumineux, a su capitaliser sur les prix mondiaux élevés du brut.

S’ils ne sont pas ce qu’ils étaient plus tôt en 2022, soit à un sommet en 14 ans, les prix étaient encore 30 % plus élevés au 3e trimestre 2022 qu’au 3e trimestre 2021.

L’offre de barils de pétrole brut sur le marché est actuellement limitée par les sanctions russes (la Russie est le troisième producteur mondial derrière les États-Unis et l’Arabie Saoudite) et la réduction de la production par l’OPEP+.

Les analystes s’attendaient à des bénéfices de 1,83 $ par action au 3e trimestre alors qu’ils ont plutôt atteint 1,88 $.

La production a aussi augmenté, passant de 698 000 barils par jour à 724 100.

Au final, Suncor rapporte des pertes nettes de 609 millions au 3e trimestre en raison de la dépréciation de 3,4 milliards $ de ses actifs dans le projet de sables bitumineux Fort Hills, en Alberta.

L’entreprise a racheté la semaine dernière la participation de Teck Resources dans le projet pour 1 milliard $, portant ainsi sa participation de 54,1% à 75,4%.

Suncor a enregistré la charge de dépréciation de 3,4 milliards $ avant l'augmentation de sa participation dans Fort Hills.