Tournée avec The Offspring: Simple Plan continue de rouler sa bosse

Les membres de Simple Plan savourent leur retour sous les projecteurs, eux qui s’arrêtent ce vendredi au Centre Bell et samedi au Centre Vidéotron pour renouer avec leurs admirateurs en première partie de leur groupe fétiche, The Offspring.

Après 23 ans à parcourir la planète, le quatuor québécois cherche l’équilibre, proposant en concert un mélange de ses vieux succès - comme «I’m Just a Kid», «Welcome to My Life» ou «I’d Do Anything» - et de ses nouvelles chansons tirées de son plus récent opus, «Harder Than It Looks», lancé le printemps dernier. L’un des extraits, «Wake Me Up (When This Nightmare’s Over), a été composé et enregistré - comme les neuf autres pièces - avant la pandémie, contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire.

Depuis le lancement de l’album et la reprise graduelle des spectacles, les membres ont participé à quelques festivals au Québec et ils viennent d’entreprendre la portion canadienne de la tournée «Let The Bad Times Roll Tour», en première partie du groupe californien The Offspring, avec qui ils ont aussi joué en Europe et en Australie.

«Ça fait du bien de revenir et de faire la tournée avec The Offspring. Ils ont été notre introduction au punk rock et on a beaucoup tourné avec eux en Europe et même en Australie», a dit le batteur Chuck Comeau, jeudi, en entrevue avec l’Agence QMI dans un hôtel de Laval.

Le temps file

Pierre Bouvier, Sébastien Lefebvre, Jeff Stinco et lui n’avaient jamais pris de pause depuis 1999, quand ils ont commencé à faire parler d’eux partout sur la planète avec leur son pop punk. Pierre et Chuck, les deux principaux compositeurs de Simple Plan, ont même commencé à jouer ensemble au début des années 1990, dans le groupe Reset.

«Ça a passé tellement vite toutes ces années. On a tellement fait de choses, voyagé et rencontré plein de monde, on a vécu des expériences incroyables. On a encore les mêmes aspirations, les mêmes buts et les mêmes rêves. On est chanceux, car on vit encore de nouvelles choses. On a récemment joué avec Sum 41 à l’Accor Arena de Paris-Bercy où on n’était encore jamais allés. On atteint encore de nouveaux sommets. Ces choses excitantes qui nous arrivent ou dont on rêve encore nous donnent le goût de continuer», a-t-il ajouté.

L'épisode le plus difficile du groupe

Simple Plan demeure soudé après avoir perdu l’un de ses membres, David Desrosiers, à l’été 2020, quand il a fait face à des allégations d’inconduite. Plus de deux ans plus tard, Chuck Comeau ne cherche pas à détourner la question, même si «c’est encore difficile d’en parler». Le groupe a notamment engagé plus de femmes et adopté une «approche proactive».

«Ç’a été l’épisode le plus difficile du band, ça a été dévastateur, a confié Chuck. [...] D’avoir une situation ou un ou quelques "fans" ont eu une mauvaise expérience avec le band, c’était difficile d’accepter ça. Je suis très fier de ce qu’on a fait pour avancer, pour continuer en tant que band. On a mis en place plein de lignes directrices. On a vu ça comme une opportunité de faire mieux, de faire quelque chose de positif avec ça.»

Arcade Fire dans la tourmente

Chuck Comeau n’a pas voulu commenter la situation entourant l’autre groupe ayant longtemps fait la fierté de Montréal, Arcade Fire. Le chanteur et leader du groupe, Win Butler, fait l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle depuis août dernier. Chuck a tout de même dit, en parlant en général: «Je pense qu’à l’époque où on est, il faut que ça crée une réaction. Juste nier ou dire que ce n’est pas vrai, c’est challengeant un peu. Je pense que les gens veulent plus d’action et voir que tu prends acte de ce qui est arrivé et que tu prends un vrai engagement à faire les choses différemment.»

La tournée de The Offspring et de Simple Plan s’arrêtera aussi à Toronto, Ottawa et se rendra jusqu’à l’autre bout du pays, en Colombie-Britannique.