Traverse Québec-Lévis: Le NM Alphonse-Desjardins de retour en service vendredi

En arrêt technique depuis le 11 octobre dernier, le navire NM Alphonse-Desjardins sera de retour en service vendredi à la traverse Québec-Lévis.

Selon la Société des traversiers du Québec (STQ), les automobilistes pourront monter à bord du traversier après l’heure de pointe du matin.

Rappelons que depuis le 28 octobre dernier, le AML Levant assure seul la liaison entre les deux rives et que seuls les piétons sont admis. L’autre navire qui effectue habituellement la navette entre Québec et Lévis, le Lomer-Gouin, a été envoyé en urgence à la traverse de L’Isle-aux-Coudres après un bris sur le NM Svanoy.

Arrêt technique

Ces arrêts techniques sont obligatoires pour tous les traversiers de la STQ une fois par année. Ils permettent d’exécuter un entretien de routine. Le bateau est inspecté de fond en comble et les travaux nécessaires pour le remettre en ordre sont exécutés avant qu’il ne reprenne la mer pour une autre année.

Les équipements de sécurité, qui serviront en cas de sauvetage ou d’incendie, doivent être certifiés chaque année.

«On les débarque, on les envoie se faire certifier chez le fabricant. Ils sont ouverts, ils sont vérifiés, les pièces défectueuses sont changées. Ensuite ils sont refermés et ils sont ramenés à bord pour réinstallation», précise Éric Lavoie, chargé d’entretien et responsable des arrêts techniques à la Traverse Québec-Lévis.

La peinture est rafraîchie. Des travaux qui ne visent pas seulement le côté esthétique.

«On lui redonne fière allure, aussi ça empêche la corrosion», souligne M. Lavoie.

Des simulations de situations d’urgence sont aussi exécutées afin de vérifier le bon fonctionnement de l’équipement.

«J’embarque deux matelots, on essaie notre embarcation de secours pour voir si tout est correct. Normalement on lance une bouée, on va la chercher et on revient», explique Michel Parent, capitaine senior à la Traverse Québec-Lévis.

Une fois toutes ces tâches terminées, le navire pourra reprendre du service.

- Avec les informations de Sébastien Dubois