Vague de démissions dans le réseau de la santé en Estrie

Deux ans après la vague massive d’embauches de préposés aux bénéficiaires au Québec, les départs sont nombreux dans le domaine de la santé si bien qu’en Estrie, une trentaine de préposés aux bénéficiaires quittent chaque mois le réseau, selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

• À lire aussi: Opération de la hanche: un calvaire pendant un an ou payer 28 000$

• À lire aussi: Un tribunal autorise l’extubation d’un garçon de 5 ans, dans le coma depuis 4 mois

Pour la période du 1er janvier au 8 octobre 2022, ce sont 312 départs qui sont survenus, selon Éric Bergeron, conseiller syndical du SCFP.

«On ajoute de plus en plus d’usagers à s’occuper avec le même bassin de travailleurs [...]. Quand on entre au travail et qu’on a l’impression, quand on quitte, qu’on n’a pas bien fait son travail parce qu’on n’a pas réussi à offrir des soins auxquels ces gens ont droit, [...] ce n’est pas valorisant», a-t-il raconté.

Le directeur des ressources humaines du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Yann Belzile, a dit reconnaître l’importance et la valeur du métier.

Pour régler cette problématique, il faut selon lui, continuer de travailler avec le milieu de l’éducation pour «s’assurer qu’il y ait des gens dans les classes et que des gens soient intéressés par cet emploi. [...] Il faut aussi continuer des initiatives qu’on a fait cet été, [...] par exemple de faire passer des aides de services à préposés aux bénéficiaires. On a gagné plus de 300 préposés grâce à cette entente avec le SCFP», a-t-il ajouté.

Pourtant, la formation professionnelle, qui permet de recruter du nouveau personnel, est au ralenti.

En Estrie, le nombre d’inscriptions pour la formation de préposé est en baisse par rapport aux dernières années. Annuellement, ce sont 150 personnes dans la région qui obtiennent leurs diplômes pour devenir préposé.

Cette année, seulement 36 étudiants se sont inscrits pour suivre ces cours dans les cinq centres de formations professionnelles de l’Estrie.

Pour corriger le tir, il faut redorer l'image du réseau et revaloriser la formation professionnelle, a mentionné Chantal Landry, coordonnatrice régionale de la formation professionnelle.

Le syndicat des préposés croit aussi qu'un coup de barre est nécessaire pour changer les conditions de travail des travailleurs.