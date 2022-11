Bitfarms réagit au retrait des 270 MW réservés aux chaînes de blocs

L’entreprise Bitfarms a réagi, vendredi, au tweet du ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui envisagerait de retirer les 270 MW réservés pour des projets de chaînes de blocs.

• À lire aussi: Avec Twitter, l'influence d'Elon Musk s'élève dans une autre dimension

• À lire aussi: Fitzgibbon, un ministre de l’Énergie déconnecté

• À lire aussi: Prix de l’énergie: les Québécois craignent l’arrivée de l’hiver

La société minière de cryptomonnaie Bitfarms a informé vendredi que ses accords d'électricité avec Hydro-Québec restaient en place et s'attend à ce que «sa production actuelle et future de Bitcoin se poursuive dans un avenir prévisible sans perturbation».

Selon Bitfarms, «des informations erronées ont été diffusées», ce qui aurait entraîné une propagation rapide de la désinformation sur les réseaux médiatiques et sur les réseaux sociaux.

Jeudi, le nouveau ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, responsable d’Hydro-Québec, Pierre Fitzgibbon, a publié sur twitter un message surprenant : «Considérant la forte demande d’énergie, le gouvernement a demandé par décret à la Régie de l’énergie d’envisager de retirer les 270 MW réservés pour des projets de chaînes de blocs. Nous demeurons ouverts aux projets qui auront des retombées plus importantes.»

Il s’agit d’un revirement complet de stratégie du gouvernement de François Legault, qui vient rappeler à grands traits l’inquiétude de Québec de ne pouvoir continuer à combler l’ensemble de ses besoins énergétiques à court et à moyen terme.

Moins de deux heures plus tard, Hydro-Québec publiait un communiqué informant du dépôt de son nouveau Plan d’approvisionnement, lequel revoit considérablement à la hausse ses besoins en électricité.

La société d’État anticipe une croissance de la demande québécoise d'électricité de 25 térawattheures (TWh), ou de 14% sur la période 2022-2032, notamment attribuable à la transition énergétique. C’est 5 TWh ou 25% de plus que ce qu’Hydro-Québec prévoyait l’an dernier.

Bitfarms a tenu à rappeler que la firme a investi plus de 350 millions $ au Québec depuis sa création et emploie actuellement plus de 100 employés.

– Avec la collaboration de David Descôteaux et Martin Jolicoeur