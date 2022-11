Boisé menacé de déforestation: une clôture installée à côté de chez James Awad

Une clôture a été installée par la Ville de Terrebonne à proximité d’un terrain appartenant à l’organisateur du vol controversé de Sunwing en décembre 2021, James William Awad, afin de protéger un espace boisé qui est menacé de déforestation.

«La Ville de Terrebonne a installé une clôture à 75 000$ (de l’argent des contribuables) pour bloquer la route qui me donne accès à l’arrière de ma propriété pour me rendre fou et a engagé un gardien de sécurité 24 heures sur 24 et sept jours par semaine pour être certaine que je ne détruise pas la clôture», a écrit M. Awad vendredi sur son compte Twitter.

Contactée par l’Agence QMI, la Ville de Terrebonne a confirmé en soirée qu’une clôture avait bien été installée au coût de 100 000 $ à l’arrière de son Corridor de biodiversité, un espace de 650 hectares destiné à préserver la faune et la flore.

«La raison pour laquelle on fait ça, c’est pour protéger la zone naturelle. C’est un espace qui est pour les citoyens de la ville de Terrebonne, puis on a remarqué qu’il y avait de la déforestation qui était effectuée sur cette zone de façon illégale», a expliqué Stéphanie Bénard, conseillère en communication de la Ville de Terrebonne.

Des actes de vandalisme ont été constatés dans cette zone située à la limite de la municipalité de Bois-des-Filion, à l’arrière des résidences de la place du Coteau. La coupe de plusieurs dizaines d’arbres le 3 août dernier a notamment encouragé cette décision, selon la Ville.

«L’objectif n’est pas d’en limiter l’accès aux citoyens, mais bien d’en assurer la protection. Il est désolant que la Ville ait dû prendre ces mesures exceptionnelles pour préserver un site appartenant à tous», a précisé par communiqué le directeur général de la Ville, Serge Villandré.

Terrebonne a également été dans l’obligation d’embaucher une firme externe pour surveiller les lieux la nuit pendant la période des travaux, puisque des bornes de délimitation du terrain ont été détruites et des poteaux de clôture ont été endommagés.

Tout acte de vandalisme peut exposer à des accusations de méfait pouvant mener à des amendes et à une peine d’emprisonnement dans certains cas, a souligné la Ville.

Rappelons que James William Awad avait fait les manchettes de l’actualité au début de l’année 2022 lorsqu’il avait organisé un vol nolisé vers le Mexique qui a suscité la controverse puisque les mesures sanitaires n’avaient pas été respectées.

Ce sont 44 amendes qui avaient été données par Transports Canada à l’encontre de 39 passagers à bord de ce vol du 30 décembre dernier en raison de la violation des règles sur la vaccination et le port du masque qui étaient alors obligatoires à l’époque.