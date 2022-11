«C’est un défi d’agilité pour moi», dit Marilyse Bourke

L’année 2022 a apporté de beaux défis à la comédienne. Le premier est son rôle de me cadet dans Indéfendable, le deuxième est celui d’une mère instable dans Après le déluge. Elle nous parle de ces cadeaux précieux dans sa carrière.

Nous avons rencontré la comédienne sur le plateau de la série Après le déluge, une nouvelle fiction écrite, réalisée et produite par Mara Joly qui débarquera sur Crave en décembre prochain. Marilyse Bourke y interprète Pascale, une mère de famille très complexe.

«Elle est instable, imprévisible et narcissique. Ses enfants (joués par Karl Walcott et Charlotte Massé) ne savent jamais trop sur quel pied danser en sa présence. Ils sont toujours en train de la surveiller ou de se demander si elle les aime. C’est son attitude qui explique en partie pourquoi sa fille porte toute cette violence et cette frustration en elle. Ça n’excuse en rien les gestes de sa fille, mais on la comprend mieux quand on voit le rapport qu’elle entretient avec sa mère», explique la comédienne. Pour Marilyse, ce rôle est un bel ajout à sa carrière.

«Ça fait un peu cliché de dire que c’est un cadeau, mais dans mon cas, ce l’est. J’ai souvent la distribution de femmes plus fortes qui maîtrisent la situation. Dans la dernière série que j’ai tournée, Nuit blanche, j’étais vice-présidente d’une grosse compagnie. On n’est pas du tout là-dedans dans Après le déluge. On est plutôt dans un quartier où les gens ont des vies plus difficiles. Il y a une grande instabilité émotive et quelque chose de très bestial chez ce personnage. Je n’ai pas joué beaucoup de choses brutes. Alors, j’étais très heureuse de le faire.» Elle ajoute que le degré d’intensité du tournage ajoute à son bonheur. «J’adore la complexité du tournage et les émotions intenses que je dois exprimer. Quand on n’a jamais vécu certaines émotions, on ne sait pas trop où les chercher ni comment on va s’en sortir. C’est sûr que ce ne sont pas des émotions que je vis au quotidien, mais elles peuvent être là. Je trouvais ça tripant, cette approche différente.»

Un nouveau regard

Outre le fait que sa distribution est différente, ce qui allume le plus la comédienne dans Après le déluge, c’est que le projet porte à l’écran différentes réalités, particulièrement celle des afrodescendants au Québec. «Ce qui m’a plu dans cette série, c’est le fait que c’est moi qui suis issue de la diversité, ainsi que quelques autres membres de l’équipe. Et je trouvais ça chouette que, pour une fois, dans un projet, on ne se contente pas de montrer des gens issus de la diversité, mais qu’on les entende parler eux-mêmes d’une réalité qu’ils vivent. C’est une approche différente de ce qu’on a pu voir par le passé. C’est une série très chargée qui parle d’amour, de violence et de peur.»

Près des gens

Depuis septembre, on peut voir Marilyse Bourque dans un autre rôle, celui de Me Cadet, une avocate de la Couronne, dans Indéfendable. Un projet qui représente un tout autre défi. «J’adore faire de la plaidoirie. Dans ce cas-ci, ce n’est pas un défi émotif, mais plus technique. Il faut maîtriser le langage propre au droit. Il y a beaucoup de termes techniques et lourds, et il faut sentir l’émotion à travers le plaidoyer - et le spectacle - que fait mon personnage à la cour. C’est un défi d’agilité pour moi.»

Depuis qu’elle tourne dans cette quotidienne, elle ressent l’engouement du public pour celle-ci. «On m’arrête souvent dans la rue. On me parle de la série et du beau Sébastien (Delorme). Les Québécois aiment leurs personnages et ils aiment les suivre au quotidien. J’en fais partie. Je me reconnais là-dedans. Ultimement, quand on tourne un projet, mon approche consiste à regarder mon personnage. Une fois le travail fait, on se dit que ce serait plaisant que le public aime ça, car on y met tout notre cœur.»

La série Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à19h, à TVA.