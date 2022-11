Domaine Val-des-Bois: la Ville de Lévis veut racheter 14 propriétés

Quatorze familles de Lévis devront quitter le parc de maisons mobiles où elles habitent d’ici la fin de l’année 2024 en raison d’un problème d’approvisionnement et de qualité de l’eau potable.

Les propriétaires ont appris la nouvelle mercredi, lors d’une rencontre avec la Ville de Lévis. Cette dernière souhaite conclure des ententes de gré à gré pour racheter l’ensemble des propriétés situées au Domaine Val-des-Bois.

«On sait qu’on déracine des familles et ce n’est pas du tout ce qu’on souhaitait faire», mentionne le directeur général par intérim de la Ville de Lévis, Dominic Deslauriers.

Selon lui, il s’agit cependant de la seule option envisageable pour assurer la santé et la sécurité des résidents du secteur, qui n’est pas raccordé au réseau d’aqueduc municipal.

«La reconstruction des infrastructures ne nous permettait pas d’assurer une qualité et une quantité d’eau [...] pour ces gens-là», explique M. Deslauriers.

Même si ces problèmes étaient connus depuis longtemps, il s’agit d’un coup dur pour plusieurs résidents.

«On n’a pas le choix. On n’a pas deux solutions, on n’a pas 4 solutions, on n’a aucune solution. La seule solution c’est : on revend», se désole Éric Desjardins.

«C’est sûr que pour mon fils c’est un choc [...] C’est un petit rêve brisé», dit un homme dont le fils vient d’acquérir sa propriété en juin dernier.

Certains auraient souhaité que la Ville offre de les relocaliser ailleurs sur son territoire.

«Ils ne sont pas intéressés à refaire un secteur pour pouvoir déménager les maisons mobiles», déplore M. Desjardins. «On a deux ans pour se relocaliser soi-même.»

La municipalité assure que peu importe où les familles iront s’installer, elles seront dédommagées.

«Malheureusement sur le territoire de la Ville de Lévis il n’y a pas de terrains disponibles pour pouvoir relocaliser ces gens-là. Si ça avait été le cas éventuellement on aurait offert à ces gens-là une relocalisation et on aurait payé le déménagement de leurs maisons mobiles», souligne M. Deslauriers.

La Ville ajoute que les citoyens touchés peuvent communiquer avec elle en tout temps s’ils ont des questions ou des inquiétudes.

-Avec les informations de Marie-Pier Roy