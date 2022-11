Dominique Anglade s’accroche à son poste de cheffe: «c’est comme le supplice de la goutte»

Après une semaine houleuse pour Dominique Anglade, une ex-ministre libérale croit qu’elle devrait démissionner de son rôle de cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ).

«Je pense qu’elle serait mieux de quitter, pour elle, pour son estime, pour se rebâtir. Là, c’est comme le supplice de la goutte», dit Lucie Charlebois à TVA Nouvelles vendredi.

La dernière semaine a été difficile pour la cheffe libérale, prise dans la tourmente après l’expulsion de Marie-Claude Nichols du caucus libéral.

Mardi, Dominique Anglade est sortie de son silence dans une entrevue accordée à «La Joute» à LCN.

Si elle affirmait vouloir tendre la main à Mme Nichols en l’invitant à réintégrer le caucus, elle ne s’est pas formellement excusée.

«On veut travailler avec elle. Je sais qu'elle est blessée, puis je trouve que la situation, je veux la régler. Je veux trouver une solution. Je tends la main qu'on puisse trouver une solution. C'est ça que je fais», s’est-elle contenté de répéter à l’animateur Paul Larocque.

La députée exclue, Marie-Claude Nichols, a réagi à son tour, mercredi, dans une lettre et à l’émission «Le Bilan» à LCN, rejetant l’invitation lancée par le PLQ.

«Selon moi, monsieur Larocque, elle doit quitter et elle doit quitter rapidement, parce que c'est du dommage qu'elle crée présentement au Parti libéral. La sentence n'a aucun bon sens, et ça a été fait de façon cavalière. Je suis blessée dans tout ça puis je m'excuse parce que je suis très émotive. Ça fait six jours que je ne dors pas beaucoup», a-t-elle déclaré à l’animateur Paul Larocque.

Leadership affaibli?

En s'accrochant et en siégeant à l'Assemblée nationale le 29 novembre, Dominique Anglade risque de s'affaiblir, selon un expert.

«Face à M. Legault, ce sera très difficile en chambre, même si la session est courte. Son leadership risquerait même de s'affaiblir encore plus», explique Frédérick Bastien, professeur à l’Université de Montréal.

Dominique Anglade aura fait mentir ses détracteurs, qui disaient qu'elle ne terminerait pas la semaine à son poste de cheffe.

Reste à voir maintenant comment elle se sortira de cette affaire et quelles seront les conséquences pour son parti.