Des petites réparations au déneigement, en passant par le soin des animaux, André Poitras, 92 ans, est indispensable pour les gens de son voisinage.

C’est d’ailleurs pourquoi les résidents du parc de maisons mobiles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont soumis sa candidature pour le titre d’employé de la semaine.

À bord de sa voiturette de golf, André Poitras répand le bonheur dans son voisinage.

«[Il est là] pour tout le monde. C'est un grand humaniste. C'est notre ange gardien. Il se promène discrètement, pas de commentaire, toujours prêt à aider tout le monde», décrit une résidente.

Malgré ses 92 ans, M. Poitras n’hésite pas à embarquer sur son petit tracteur pour aller déneiger les entrées des voisins lors de tempêtes de neige.

«Je vais nettoyer leur "driveway", et le monde est bien content. Ça a toujours été comme ça toute ma vie. J'ai jamais arrêté», dit-il.

Pour «l’ange gardien» de la communauté, le travail, c’est la santé. Il dit avoir toujours «travaillé comme ça».

«J'ai lâché l'école à 13 ans. Je ne voulais pas aller à l'école. Mon père m'a dit: "fais pas le sans-coeur!" J'ai jamais fait le sans-coeur. Le lendemain matin, j'avais une job. Un kilo de bois, monsieur, je pesais 85 livres. Je montais des poches de charbon dans les troisièmes étages, des poches de 100 livres. Et le soir, pour me reposer, j'allais travailler au bord de l'eau. Je gagnais plus cher que mon père», raconte-t-il.

