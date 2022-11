Filière-batterie: près de 200 entrepreneurs mobilisés

Près 200 entrepreneurs et acteurs de différents milieux économiques ont participé à une séance d’information afin de tirer le meilleur parti possible de l’arrivée de la filière-batterie à Bécancour, au Centre-du-Québec.

Certains n’avaient d’ailleurs pas attendu cette rencontre pour se positionner face aux opportunités d’affaires qui s’offriront.

Une firme de la région montréalaise active dans le domaine de l’automation a d’ailleurs décidé de prendre pied dans la région.

«On vient juste d’acheter un terrain dans le coin pour bâtir un centre de service», a indiqué un responsable.

«On s’est ouvert un petit bureau à Bécancour», a ajouté un autre entrepreneur de Blainville spécialisé dans le traitement des matières corrodées, qui croit pouvoir trouver son compte autour de la filière-batterie.

GM-Postco, BASF, Nemaska Lithium et Nouveau monde graphite sont déjà engagés à produire des composantes de batteries pour véhicules électriques à Bécancour.

Le député de Nicolet-Bécancour n’hésite pas à comparer ce développement à celui de la baie James. À ses yeux, ce n’est pas tous les jours qu’une région hérite, d’un coup, de plusieurs milliards de dollars en investissement.

«Je pense qu’aujourd’hui c’est une espèce d’électrochoc de dire, on n’est plus juste dans l’abstrait. On est dans le concret», a lancé Donald Martel.

C’est la mairesse de Bécancour qui avait convoqué cette séance. «La première, première chose que je souhaite, c’est que les gens se sentent davantage informés», a indiqué Lucie Allard.

Cette fois, c’est du côté sud du pont Laviolette que s’établiront les centaines sinon les milliers de nouveaux travailleurs.

Mille nouvelles habitations seront requises et les promoteurs immobiliers ont également été mis dans le coup.