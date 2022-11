Intimidation à la chasse: «Je vais te pendre mon ost* de crosseur»

Un chasseur de gros gibier aurait été victime d’intimidation et même menacé de mort par son voisin sur des terres publiques à Saint-David-de-Falardeau.

L’homme, un septuagénaire, ne lui aurait jamais causé de problème auparavant.

Il a récemment installé une affiche indiquant qu’il s’agissait d’un terrain privé et aurait bloqué plusieurs chemins du secteur.

L’homme qui chasse dans ce secteur depuis une dizaine d’années dénonce ses agissements.

«Il a tiré peut-être 20 coups de feu dans les airs ou je ne sais pas où. Il est arrivé avec son quatre roues et m’a rencontré. Il a dit «je vais te faire pendre, je vais te pendre mon ost* de crosseur, de voleur. Là, il est venu pour mettre sa main sur son arme, j’ai décidé de partir, je me suis sauvé. J’ai un enfant de six ans en forêt, je ne commencerai pas à se tirer dessus et à se battre dans la forêt. On veut fonder des familles et les élever comme il le faut. Ça ne prend pas des fous de même dans le bois pour éduquer nos enfants».

Les villégiateurs qui détiennent un bail sur des terres publiques n’ont aucun droit de propriété.

Le chasseur a également porté plainte au service de police.

La Sûreté du Québec du secteur confirme que chaque année, des plaintes pour des situations de harcèlement, d’intimidation ou de menace en forêt pendant la saison de la chasse sont déposées.

Ces plaintes sont prises au sérieux et peuvent déboucher en accusations.