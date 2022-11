«Je suis très fier de ce que j’ai reçu», dit Mikhaïl Ahooja

Lorsqu’il était jeune, Mikhaïl Ahooja n’était pas tout à fait en mesure de saisir la richesse de son héritage. Avec un père indien et une mère québécoise, il a grandi avec de solides valeurs qui le suivent encore aujourd’hui. Depuis le début de l’automne, c’est au petit écran, dans Indéfendable, qu’on retrouve l’acteur, un projet qui lui permet de réaliser un rêve de jeunesse...

Mikhaïl, quels sont les projets qui t’ont occupé récemment?

J’ai terminé le tournage de la deuxième saison de Sans rendez-vous. C’était agréable de jouer la comédie. Je suis aussi dans Indéfendable; je tourne actuellement la deuxième saison. Je n’avais jamais participé à une quotidienne sur une longue durée. C’est un rythme de travail particulier, mais c’est grisant. Comme je ne suis pas là tous les jours, j’ai le temps de bien me préparer. Sébastien Delorme, lui, travaille fort! C’est une énorme charge de travail. Il m’inspire. Je campe Joachim Dufour, un journaliste juridique. Jeune, je voulais être journaliste. C’est une façon de vivre mon rêve... sans avoir à faire toutes les études! (rires) C’est un métier qui me fascine. Et l’an prochain, je serai au théâtre, puisque je vais jouer dans la pièce Châteaux du ciel au Théâtre Denise-Pelletier.

Le journalisme a été ton premier rêve?

Je suis d’abord un gars de sport. Je pratiquais tous les sports et je voulais être un sportif. Rapidement, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas tous doués de la même manière... Ç’a été une première leçon d’humilité. Encore aujourd’hui, j’aime les journalistes de terrain, les journalistes à l’international. J’admire leur travail. Je ne sais pas si ça me vient de Tintin... (rires) Au secondaire, j’ai commencé à faire de l’improvisation, à faire rire les gens. J’ai eu la piqûre et à partir de ce moment, je n’ai plus voulu faire autre chose. J’ai fait mes études au Conservatoire.

Finalement, ton parcours s’est-il vécu en ligne droite?

Oui, mais mes parents n’ont pas toujours été d’accord... Ma mère avait quelques inquiétudes, et je la comprends. J’aurais pu faire des études supérieures. J’ai choisi de faire un métier dans lequel rien n’est garanti. On ne sait jamais ce qui nous attend. À 17-18 ans, on s’en fout, mais à mon âge, je commence à trouver les hauts et les bas plus difficiles...

Le fait d’être papa change aussi la donne, je présume...

Oui, d’autant plus que ma blonde est tombée enceinte pendant le confine- ment. Personne ne travaillait, nous étions tous à la maison. Nous ne savions pas si, un jour, nous allions recommencer. Heureusement, le travail a repris. L’arrivée de ma fille m’a aidé, en ce sens que si j’avais à changer de métier un jour, je ne considérerais plus cela comme un échec.

Je le ferais pour elle. Si je n’avais pas eu d’enfant, j’aurais vécu cela comme un grand échec dans ma vie. Comme je suis père, si je ne vivais plus mon rêve d’acteur, ce ne serait pas grave: je ferais autre chose.

C’est beaucoup d’amour, ça...

Oui. Quand on dit que les enfants nous apprennent autant qu’on leur apprend, c’est vrai. L’arrivée d’un enfant nous confronte à nos propres défauts. Il faut changer pour ne pas les leur transmettre. Devenir père m’a détendu par rapport à mon métier. Avant, c’était ma seule obsession: mes personnages, les tournages à venir, etc. Ça m’a enlevé du stress.

Ton amoureuse fait-elle partie du métier?

Pas vraiment. Elle a joué une scène avec moi dans Une autre histoire pendant la pandémie, parce que ça prenait quelqu’un de ma bulle. Elle travaille dans le milieu de la mode. Elle n’est pas intéressée par mon milieu... Cela dit, elle était super bonne! À la maison, elle m’aide avec les textes. Nous sommes vraiment là l’un pour l’autre.

Ton père est indien, ta mère est québécoise. Cet héritage culturel est-il une fierté pour toi?

Aujourd’hui, je suis très fier de ce que j’ai reçu. Je peux aller partout dans le monde sans me sentir dépaysé. Mon père n’était pas matérialiste. Il faisait les choses à un autre rythme. Parfois, je le sentais un peu à l’écart.

Parce qu’on le trouvait différent?

Effectivement, même si ce n’était jamais méchant. Quand j’étais petit, je trouvais ça difficile, mais aujourd’hui, je vois comme c’est une grande richesse. Avec mon père, je parlais en anglais. J’ai grandi dans un mélange de langues. Le vœu de mon père pour ses enfants, c’était qu’ils puissent être n’importe où sur la planète et s’en sortir. Lui, ç’a été son traumatisme d’avoir vécu ici et là. Il fallait s’adapter à tous ces pays. Il voulait que nous puissions faire pareil. Je crois qu’il a réussi. Je m’adapte. Avec mes sœurs, je parle en anglais et en français.

Avec ma fille, je fais pareil. C’est une richesse. Cela dit, je suis très fier de la culture québécoise.

As-tu déjà eu l’occasion d’aller en Inde?

Oui, j’y suis allé lorsque mon père est décédé, il y a une dizaine d’années. À la suite de son décès, ma plus jeune sœur et moi sommes allés y faire une espèce de pèlerinage. Nous avons retrouvé des tantes et des amis de mon père. Nous avons visité ces gens dont mon père nous parlait toujours. Lorsque ma fille sera plus grande, j’aimerais y retourner avec elle. Mon père n’était pas l’Indien le plus classique qui soit. Il a grandi dans le système britannique, il a fait ses études en anglais, il écoutait du jazz, regardait des films américains. Mais en allant en Inde, j’ai compris que mon père était plus indien que je l’avais imaginé...

Ce voyage t’a-t-il permis de mieux le comprendre?

Oui, et à mieux comprendre certaines de ses réactions par rapport à notre culture. Certaines choses ne se faisaient pas. Mettre un livre par terre, par exemple. En Inde, un livre est la plus grande richesse que tu puisses avoir, parce qu’il peut te sortir de ta pauvreté. Le mettre par terre, c’est un manque de respect total... Mon père avait des pièces vides. Une chaise et un lit, c’était suffisant. Ce n’était pas par manque d’argent, car il était prof d’université. Il enseignait la physique et la chimie. Pour mon père, accumuler des biens n’était pas important. Ce n’était pas dans sa culture...

C’est une chance d’avoir baigné dans ces valeurs!

Oui, et ma mère a aussi ces valeurs. Elle n’est pas très matérialiste. Même si mon père était un scientifique, il avait compris mon choix, car lorsqu’il était jeune, il voulait être acteur. Ses parents étaient contre ce choix. Ainsi donc, mon père n’a pas voulu nous imposer ce qui lui avait été imposé...

