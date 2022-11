Jusqu’à 23 degrés à Montréal samedi

Les Québécois devront profiter du temps doux ensoleillé qui fera battre des records de températures durant le week-end, avant qu’un temps plus froid s’amène d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Dans le sud du Québec, on s’attend du temps agréablement chaud avec des températures pouvant atteindre 23 degrés samedi à Montréal et ses environs, mais la pluie pourrait venir perturber les plans pour dimanche.

En Outaouais et en Abitibi, si vendredi se présente sous de meilleurs auspices météo avec du soleil et un mercure à la hausse, le temps sera en revanche pluvieux pour nombre de secteurs pour la fin de semaine.

Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages avec parfois plus de nuages par endroits pour les secteurs du centre de la province, où des températures de 17 à 19 degrés sont attendues en Estrie, en Beauce et dans la Capitale-Nationale.

Dans les secteurs un peu plus au nord, comme au Saguenay et à Chibougamau, le mercure sera à la baisse et le ciel sera plus nuageux avec de possibles averses, selon les prévisions de l’agence fédérale.

On s’attend par ailleurs à du temps généralement ensoleillé avec des températures de 12 degrés pour la journée de vendredi dans l’est de la province, mais le week-end sera plus nuageux avec des risques d’averses par endroits.