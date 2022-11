Denis Lévesque est de retour au petit écran avec une série qui retrace l’histoire de LCN, chaîne d’information en continu qui célébrera ses 25 ans en 2023.

Cette semaine, l’animateur revient sur le parcours phénoménal du Québécois Kevin Owens, lutteur de la WWE à la carrière flamboyante.

C’est à l’âge de 11 ans que Kevin Owens a eu la piqûre pour la lutte. Tout a commencé avec une cassette VHS louée au club vidéo de Marieville, où il résidait.

«J’ai été captivé dès le départ et je savais que c’est ce que je devrais faire dans la vie», raconte Owens en entrevue avec Denis Lévesque.

Au lieu de freiner son ardeur, ses parents l’ont plutôt encouragé à se plonger dans sa nouvelle passion, allant jusqu’à lui trouver une école de lutte.

Les cours ont commencé dans une grande de Saint-Césaire.

«On luttait quelques fois par semaine dans la grange, et à un moment, la grange s’est effondrée et l’école a fermé», se souvient le lutteur en riant.

À 14 ans, il débarque à l’école de lutte de Jacques Rougeau au Pro-Gym où il apprendra toutes les bases du métier qui le guideront au cours de sa carrière qui dure depuis 22 ans.

En plus d’aller à l’école et de travailler, il multiplie les combats ici et là, surtout aux États-Unis. Ces soirées, très peu payantes, lui permettront de se faire voir et connaître.

«J’ai fait assez de bruit qu’éventuellement, un gars du nom de Triple H [dans la WWE] a entendu parler de moi et m’a donné la chance de percer», se souvient Owens.

C’est là que sa carrière professionnelle a pu enfin prendre son envol.