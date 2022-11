Le Canada ne doit pas céder aux menaces des géants technologiques

Chers Canadiens,

Le temps est venu de vous tenir debout devant Facebook. Il n’y a pas lieu de paniquer face à ses menaces de bloquer le partage de nouvelles. Cette situation lève le voile sur la nécessité de limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques. En ce sens, la mobilisation s’organise partout dans le monde.

L’Australie a connu le blocage du partage des nouvelles par Facebook au moment où le gouvernement australien envisageait de légiférer de façon similaire à la Loi sur les nouvelles en ligne canadienne. Lorsque Facebook a mis ses menaces à exécution en février 2021, le gouvernement réagissait à peine une semaine plus tard en adoptant une nouvelle loi (News Media Bargaining Code).

Facebook et Google

À l’instar de cette dernière, la Loi sur les nouvelles en ligne vise à remédier au déséquilibre actuel. Facebook et Google profitent depuis des années du partage de nouvelles sur leurs plateformes. L’intervention du gouvernement est le seul mécanisme qui les obligera à négocier et à payer des redevances pour ce contenu qui nourrit leurs activités.

Nous sommes conscients qu’il ne s’agit pas d’un problème propre à l’Australie. À l’échelle mondiale, le pouvoir de Facebook et de Google, forts de leur taux de pénétration et de leur algorithme publicitaire sophistiqué, est considérable et décime les médias locaux depuis au moins une décennie. Pensons à ce chapitre à la diminution des lectorats et des emplois dans les salles de rédaction, qui fondent au même rythme que les revenus publicitaires.

J’ai personnellement participé à l’élaboration du News Media Bargaining Code. Facebook a toujours soutenu que la présence de nouvelles sur sa plateforme n’avait aucune valeur économique et a affirmé que la loi « comprenait fondamentalement mal la relation entre notre plateforme et les médias ». Google a même affirmé qu’elle était « inapplicable ».

Or, en dépit de leur indignation, le Code s’est avéré être un succès pour les petits et grands médias australiens. Il a démontré qu’il était possible de limiter la domination des plateformes sur les médias.

Peu après l’entrée en vigueur de la loi, la plupart des grands médias australiens ont conclu des accords avec Google et Facebook, dont la valeur totale est estimée à près de 200 millions de dollars.

Dédommagements financiers

Il aura fallu un peu plus de temps avant que les petits médias indépendants ne puissent avoir leur place à la table des négociations, mais nous y sommes finalement parvenus, avec Google.

En novembre 2021, la Minderoo Foundation a réuni 24 médias indépendants pour négocier collectivement avec Google et Facebook. Facebook les a rapidement ignorés en prétextant qu’il disposait déjà de programmes de subventions pour ceux-ci, mais Google a négocié de bonne foi. Après six mois, les organisations ont obtenu un accord et des dédommagements financiers.

La législation australienne a été implantée pour assurer la pérennité du journalisme d’intérêt public. Ces médias se présentent sous toutes les formes. Le Code et nos efforts de négociation collective ont porté leurs fruits pour les médias en Australie. Plus que jamais, nous avons besoin de l’information locale pour réinstaurer la confiance, combattre la désinformation et renforcer notre démocratie.

Le moment est venu de vous interposer face aux menaces des géants de la techno et d’adopter une loi musclée pour assurer le salut de vos médias locaux. À vous de jouer, chers Canadiens !

Emma McDonald

Responsable des relations gouvernementales à la Minderoo Foundation, ex-conseillère politique auprès de l’ex-ministre australien des Communications