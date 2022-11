Le taux de chômage s’établit à 4,1% au Québec

L’emploi au Québec a connu une hausse en octobre de 28 000 (+0,6%) pendant que le chômage a reculé pour s’établir à 4,1 %, selon Statistique Canada.

Alors qu’on enregistre une hausse dans le travail à temps plein, le travail à temps partiel a diminué.

«La hausse observée dans le travail à temps plein a plus que contrebalancé la baisse enregistrée dans le travail à temps partiel», a ainsi précisé l’agence fédérale.

On enregistre une hausse plus marquée dans les secteurs de la construction, de la finance, des assurances, des services immobiliers ainsi que des services de location et de location à bail.

Statistique Canada a également indiqué une augmentation de l’emploi de 1 % d’un mois à l’autre dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.

L’emploi au Canada a également connu une hausse en octobre (+0,6 %) alors que le taux de chômage est demeuré stable à 5,2 %.

«L'emploi a augmenté dans six provinces, et les hausses se sont concentrées en Ontario et au Québec», a indiqué l’agence fédérale.

Avec une hausse de l’emploi de 43 000 (+0,6), l’Ontario a vu peu de variation de son taux de chômage au mois d’octobre. Celui-ci s’établissant à 5,9 %.