Montréal: des entraves à prévoir sur le réseau autoroutier durant le week-end

En plus de la fermeture partielle du pont-tunnel La Fontaine à laquelle doivent s’habituer les automobilistes jusqu’en 2025, plusieurs entraves seront mises en place sur le réseau autoroutier du Grand Montréal durant la fin de semaine.

Ainsi, la circulation sera entravée notamment sur la route 132, les ponts Victoria et Samuel-De Champlain, dans l’échangeur Saint-Pierre et sur l’autoroute 40 dans l’ouest de l’île, des secteurs que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

À Brossard, la R-132 sera fermée dans les deux directions de vendredi 22 h à lundi 5 h, entre la sortie 53 et l’entrée suivante en direction est et, en direction ouest, entre la sortie 76 et le parc Léon-Gravel.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138 en direction est à l’autoroute 20 en direction ouest sera complètement fermée de samedi minuit à lundi 5 h, mais un détour est toutefois proposé aux usagers.

Dans l’ouest de l’île, Mobilité Montréal prévoit la fermeture complète durant la même période de l’autoroute 40 en direction est entre la sortie 41 vers le boulevard des Anciens-Combattants et la sortie suivante.

À Saint-Bruno-de-Montarville sur La Rive-Sud de Montréal, la route 116 en direction est verra la voie du virage à gauche fermée à la hauteur du boulevard Seigneurial, et ce, de vendredi 21 h jusqu’au lundi à 5 h.