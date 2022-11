La nomination de plusieurs adjoints gouvernementaux par François Legault laisse sous-entendre que le premier ministre a voulu faire plaisir à tous les membres de son parti, selon les analystes de «La Joute».

«On ne peut pas tous être membres du conseil des ministres demain matin. Ça semble plus un exercice de tape sur l’épaule parce que nous sommes tous dans la même gang qu’un vrai exercice au niveau des institutions. Je crois encore au rôle de député», souligne Stéphane Leclerc.

Les règles de l’Assemblée nationale font en sorte que le premier ministre peut seulement avoir 20 adjoints parlementaires qui ont le droit à une prime de 20 000$. Ces 20 emplois ont été donnés à des députés qui avaient été élus en 2018.

Selon Emmanuelle Latraverse, pour faire plaisir aux recrues de cette année, le premier ministre a créé le poste d’adjoint gouvernemental.

«Je me permets de citer une amie française qui ne voulait pas trop donner d’augmentation à ses employés. Elle disait une année je leur donne une augmentation et l’année suivante je leur donne un nouveau titre et le titre, ils l’appréciaient encore plus que la hausse du salaire parce que cela permettait de flatter l’orgueil et l’égo», dit Mathieu Bock-Côté

«C’est comme si on est en train de dire qu’un simple député est un "loser", quelqu’un qui n’a pas de titre, alors que c’est déjà honorable d’être un député», mentionne Yasmine Abdelfadel

