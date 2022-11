Préparez-vous au changement d'heure

Comme chaque premier dimanche de novembre, au Québec, les horloges, cadrans et montres reculeront d’une heure pour le passage à l’heure d’hiver, permettant de gagner une heure de sommeil supplémentaire.

«Cette heure-là peut être perturbatrice, mais à l’automne on gagne une heure de sommeil donc c’est moins pire qu’au printemps», explique Julien Heon, VP croissance et réussite client chez HALEO.

Selon une étude qui a été publiée dans la Revue canadienne de psychiatrie, c’est plus de la moitié des adultes qui ont du mal à dormir.

«Le trouble du sommeil affecte beaucoup d’individus», dit M. Heon. «Toutes les perturbations sociales peuvent ajouter un stress, c’est près de 36% d’augmentation depuis le début de la pandémie au niveau de la prévalence des troubles du sommeil au Canada.»

Plusieurs causes peuvent venir perturber le sommeil d’un individu, notamment, les inquiétudes financières.

«La pandémie a causé du stress et maintenant on parle de la hausse des taux d’intérêt et des troubles économiques qui s’en viennent qui peuvent inquiéter les gens», lâche M. Heon. «Au niveau personnel, ça peut être causé par des troubles dépressifs ou des troubles anxieux.»

M. Heon explique que les policiers sont 5 fois plus à risque de souffrir de troubles du sommeil.

Les gestionnaires chez HALEO ont d’ailleurs récemment conclu une entente avec les policiers de la ville de Saint-Jérôme pour traiter les troubles du sommeil.

«Les policiers qui vivent du stress en lien avec leur travail sont plus enclins à avoir des troubles du sommeil», explique M. Heon. «On veut les aider à avoir une meilleure qualité de vie.»

Malgré la hausse marquée des gens qui souffrent de troubles du sommeil, M. Heon explique que la meilleure façon de bien dormir est de se préparer mentalement et physiquement à tomber dans les bras de Morphée.

«L’important pour bien dormir c’est de garder une routine», dit-il. «Tout changement de routine va avoir un impact.»