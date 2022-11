Saint-Bruno met la main sur une partie de la collection du fondateur de l’Insectarium

Saint-Bruno-de-Montarville veut perpétuer la mémoire du célèbre entomologiste et fondateur de l’Insectarium de Montréal, Georges Brossard, qui a longtemps un de ses résidents avant son décès il y a quelques années.

La municipalité de la Montérégie a récemment fait l’acquisition de 12 000 insectes de l’immense collection de M. Brossard, afin d’en faire une exposition permanente.

«Nous avons voulu garder l’œuvre de sa vie vivante et en faire profiter les générations futures. Nous voulions également qu’une partie de sa collection fasse partie de notre patrimoine. Son héritage ne sera jamais oublié», a affirmé la maire de Saint-Bruno, Ludovic Grisé Farand, à propos de ce grand Montarvillois décédé en 2019 à l’âge de 79 ans.

Les différents spécimens d’insectes qui seront exposés ont été triés par un spécialiste de l’Insectarium de Montréal qui s’est assuré de choisir des insectes de plusieurs pays du monde visités par Georges Brossard.

Au cours de sa vie, le notaire devenu chasseur d’insectes a effectué 140 voyages dans une centaine de pays d’où il a rapporté plus de 800 000 insectes. Quelque 250 000 d’entre eux ont contribué à la fondation de l’Insectarium en 1990.

Mathieu Ste-Marie / Agence QMI

Ses fils, gardiens de son immense collection

Aujourd’hui, sa collection qui compte encore des centaines de milliers de spécimens est aménagée chez ses deux fils Georges Brossard Jr et Guillaume Brossard. «Nous avons beaucoup de raretés comme des papillons de la Nouvelle-Zélande auxquels mon père a donné son nom. Ce n’est pas le genre de collection que tu vends», explique Georges Brossard Jr.

Son père s’est toujours servi des insectes pour transmettre des messages sur l’environnement, même si ce sujet n’était pas à la mode il y a 40 ans, se souvient-il.

«Mon père disait qu’on devait comprendre les insectes puisqu’ils sont une partie essentielle de la chaîne alimentaire, dit-il. Je me souviens qu’il dénonçait les pesticides et les gens riaient de lui. Mais aujourd’hui, 20 % des abeilles domestiques ont disparu et dans 100 ans on n’aura peut-être plus de miel.»

Mathieu Ste-Marie / Agence QMI

Hommage d’un ancien maire

L’annonce de l’acquisition de la collection de l’entomologiste a été faite lors d’une cérémonie, le mois dernier, officialisant la nouvelle dénomination de la bibliothèque municipale de Saint-Bruno qui porte dorénavant le nom de «bibliothèque Georges-Brossard». Pour l’occasion, son ami, l’ancien maire de Montréal de 1994 à 2001, Pierre Bourque, lui a rendu hommage en parlant des nombreux voyages qu’ils ont effectués ensemble en Chine, au Japon, en France, en Malaise et au Québec. Pour M. Bourque, «il n’y avait rien à l’épreuve de Georges».

La collection de 12 000 insectes répartis en 400 ensembles, acquise au coût de 74 000 $ par Saint-Bruno-de-Montarville, sera aménagée dans un endroit non encore précisé. Le maire Grisé Farand promet d’entreposer le tout dans des conditions de préservation optimales. Le nombre important d’insectes permettra de faire une rotation et de ne pas présenter tout le temps les mêmes spécimens aux visiteurs.

D’ici là, il est possible de voir un échantillon de cette collection à la bibliothèque Georges-Brossard.