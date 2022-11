Saint-Jérôme: La gratuité du transport collectif reconduite mais pas pour tous

Le transport collectif à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, n’est désormais gratuit que pour les personnes de 65 ans et plus, et celles à mobilité réduite, la Ville ayant exclu de son programme de gratuité les autres clientèles, notamment les itinérants et les jeunes.

Ceux-ci ont été à l’origine de bien des maux de tête pour les chauffeurs d’autobus de la ville lors de la première année du projet pilote de gratuité pour tous qui a pris fin cet automne. Les chauffeurs ont fait part de leurs préoccupations aux élus alors que ces derniers devaient décider de l’avenir du programme.

«Les itinérants dérangent les usagers. Ils se servent des autobus pour se réchauffer, l’hiver, et sont irrespectueux envers les chauffeurs. Les ados, eux, se tiennent en groupe et ne respectent aucune règle. Ils envoient promener les chauffeurs qui se sentent menacés et harcelés», a expliqué le porte-parole des chauffeurs, Daniel Lajeunesse, lors d’une séance du conseil durant l’été, demandant l’abandon de la gratuité.

Sécurité avant tout

Le maire, Marc Bourcier, à qui nous avons parlé, dit comprendre les doléances des chauffeurs d’autobus.

«Ce n’est pas normal que nos chauffeurs retrouvent des armes blanches ou des exactos sur le siège de leur autobus. Certaines personnes âgées refusaient d’entrer à cause de cela. C’est une question de sécurité avant tout», nous a-t-il dit, ajoutant que ce service est nécessaire pour les personnes âgées et à mobilité réduite qui n’ont pas de voiture ou de moyens de se déplacer.

Mais, selon lui, la gratuité du transport en commun local est importante, notamment pour réduire les problèmes de congestion qui touchent la ville à certaines heures de la journée.

«Pas moins de 10 000 véhicules entrent et sortent de Saint-Jérôme chaque jour. C’est un problème auquel il faut s’attaquer immédiatement avant qu’il ne soit trop tard», soutient le maire Bourcier.

La Ville a donc tranché et décidé de poursuivre l’expérience, en ajustant le tir.

La première année du projet réalisé conjointement avec la firme EXO qui exploite le transport collectif dans la région a coûté un peu plus de 1,2 M $ à la Ville de Saint-Jérôme.