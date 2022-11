Saisie de drogue en République dominicaine: le gouvernement sommé de rapatrier l’équipage

L’Association des pilotes de ligne du Canada (ALPA Canada) a exhorté le gouvernement à agir pour rapatrier l’équipage de la compagnie Pivot détenu en République dominicaine depuis sept mois dans une affaire de saisie de cocaïne.

«Après près de sept mois, l’équipage est toujours détenu et incapable de quitter le pays, a déploré Tim Perry, président de l’Association des pilotes de ligne du Canada (ALPA Canada). ALPA Canada a travaillé extrêmement fort par tous les moyens disponibles et par les voies diplomatiques avec la direction de Pivot, d’autres syndicats, la police et les représentants du gouvernement pour ramener ces Canadiens à la maison.»

Selon lui, il est consternant que les autorités dominicaines aient choisi de détenir ces personnes, sachant qu’elles ont suivi tous les protocoles et règlements locaux et internationaux lorsqu’elles ont immédiatement signalé leur découverte.

Cinq personnes de l’équipage auraient découvert la drogue dans l’avion et donné l’alerte aux autorités, selon la compagnie aérienne.

Les autorités dominicaines ont trouvé huit paquets, contenant chacun 25 sachets plus petits de possible cocaïne, dans des compartiments de contrôle de l’avion, avait indiqué le 6 avril dernier la Direction nationale de contrôle des drogues de la République dominicaine.

«Les preuves ne suggèrent aucun acte répréhensible de la part de l’équipage, et le 30 août, les avocats de Pivot ont demandé que l’affaire contre l’équipage soit rejetée. Malheureusement, les autorités dominicaines continuent d’ignorer ce qui leur a été présenté», a ajouté M. Perry.

L’ALPA a également dénoncé l’absence d’interprète ou de traducteur lors des audiences, les avocats représentant l’équipage n’étaient pas en mesure d’expliquer au tribunal pourquoi cette affaire devait être classée.

«Nous sommes très frustrés du manque de progrès réalisés dans ce dossier par le gouvernement canadien et sommes préoccupés par les actions des autorités de la République dominicaine. Encore une fois, nous réitérons notre demande au gouvernement du Canada d’agir plus rapidement pour rapatrier ces Canadiens», a insisté M. Perry qui a perdu confiance dans les autorités dominicaines et le processus judiciaire.