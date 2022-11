Si le PQ est reconnu, Pascal Bérubé sera le leader parlementaire

Le péquiste Pascal Bérubé redeviendra leader parlementaire pour le Parti Québécois si sa formation est reconnue officiellement par les autres partis. Il s’agit de la seule solution afin qu’il puisse y jouer ce rôle l’Assemblée nationale.

Le député de Matane-Matapédia s’occupera des travaux parlementaires en tant que leader, a confirmé le chef de la formation souverainiste, Paul Saint-Pierre Plamondon.

Pour l’instant, il s’agit seulement d’un rôle fantôme, car le PQ n’a toujours pas été officiellement reconnu comme un groupe parlementaire.

Pascal Bérubé avait occupé ce poste de l’automne 2016 à la fin de l’été 2018, alors que le PQ formait l’opposition officielle.

Éducation

M. Bérubé sera également responsable de l’identité, de l’éducation et des régions.

«Pascal a cette passion qu’on lui connaît bien pour notre nation, il veillera de près à ce que la CAQ n’abandonne pas notre langue et notre culture à un inévitable déclin, en plus de s’assurer que les régions qui n’ont pas de ministres ou qui n’ont pas de députés de l’opposition, soient quand même entendues fortement au salon bleu. Pascal est aussi l’homme de la situation pour surveiller le nouveau ministre de l’Éducation», a expliqué dans un communiqué le chef du Parti Québécois.

Le nouveau ministre de l'Éducation et ex-député péquiste, Bernard Drainville, a souligné la nomination de son ancien collègue.

«Au plaisir de collaborer avec toi Pascal pour la réussite de nos élèves et le bien être de nos équipes-écoles qui font, chaque jour, un travail exceptionnel dans les écoles du Québec», a-t-il écrit sur Twitter.

Pascal Bérubé avait également occupé les fonctions de chef parlementaire de 2018 à août 2021.

Il avait ensuite décidé de céder sa place. Il a expliqué qu’être le chef parlementaire d’une formation politique est particulièrement exigeant d’un point de vue personnel et professionnel. «Après presque trois ans à ce poste, je souhaite passer le flambeau pour pouvoir me consacrer davantage à mes dossiers et, surtout, à ma circonscription», avait-il mentionné.