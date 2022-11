Transport en commun: des voies réservées ajoutées sur des axes importants à Montréal

Les utilisateurs du transport en commun de Montréal verront leurs déplacements facilités pendant l’automne grâce à l’ajout de voies réservées sur les axes Queen-Mary, Jarry et Henri-Bourrassa.

«L’implantation de ces voies réservées s’inscrit dans le plan d’action conjoint STM et Ville visant à renforcer le réseau des bus pour en améliorer la fluidité, la fiabilité et, par le fait même, sa performance générale et son attrait», a déclaré vendredi le président du conseil d’administration de la Société de Transport de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell, en ajoutant que ces nouvelles mesures vont faciliter plus de 20 000 déplacements et offrir de meilleures conditions de déplacement aux usagers des autobus.

Dès vendredi, la voie réservée sur Queen-Mary est accessible pour améliorer les déplacements de plus de 35 000 personnes sur les lignes 51 et 166. «L’axe Queen-Mary est névralgique, alors que 60 % des déplacements y sont effectués en bus et que la ligne 51 est la plus achalandée du réseau de la STM», a fait savoir la STM dans un communiqué.

Des voies réservées sur la rue Jarry et sur le boulevard Henri-Bourassa verront également le jour au cours de l’automne.

«À l’heure de la transition écologique, c’est une responsabilité de garantir des options de déplacements plus vertes et efficaces. Nous cheminons vers cet objectif avec la mise en service de ces trois nouvelles voies réservées sur des axes de mobilité importants et il est essentiel de poursuivre le travail», a ainsi ajouté M. Caldwell.

Rappelons que depuis mardi, les bus, taxis et vélos peuvent profiter d’une voie d’évitement sur la rue Sherbrooke-Est. «La mise en place de cette voie d’évitement permanente pour bus, taxis et vélo, facilite la circulation des bus, sécurise les mouvements tout en permettant des gains de temps pour la clientèle», a indiqué la STM.