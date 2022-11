67 % des électeurs sont satisfaits du maire Marchand

À peine un an après sa victoire à l’arraché aux élections municipales, Bruno Marchand recueille déjà des taux de satisfaction aussi élevés que ceux de son prédécesseur à la tête de la Ville de Québec.

Il s’agit là du principal enseignement d’un sondage Léger mené la semaine dernière pour le compte du Journal et de TVA Québec.

On y découvre que plus des deux tiers des électeurs sont satisfaits du travail du maire et qu’ils ont confiance en lui.

Satisfaction envers le maire Concernant la qualité du travail accompli par le maire de Québec, Bruno Marchand, quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10.

«C’est très bon. Un an après son élection, le maire est vraiment assis sur du solide. C’est comparable aux très bonnes années de Labeaume», a laissé tomber Cyntia Darisse, vice-présidente du bureau de Québec de Léger.

Confiance envers le maire Marchand Avez-vous confiance ou non envers le maire Bruno Marchand ?

Entre 2014 et 2021, le maire sortant, Régis Labeaume, obtenait des taux de satisfaction oscillant entre 59 % et 69 %.

«À 67 %, le maire Marchand a vraiment réussi à chausser les souliers du maire Labeaume qui a été un maire important et qui était perçu comme un très grand maire. Il a laissé un vide lors de son départ que, clairement, M. Marchand a réussi à occuper», a ajouté Mme Darisse.

Un taux enviable

Fait notable, Bruno Marchand dépasse largement le taux de satisfaction moyen de 56 % de la population québécoise envers ses maires et ses mairesses.

«Dans les grandes villes, habituellement, les taux de satisfaction sont un peu plus bas. Dans la grande région métropolitaine de Montréal, on a de la misère à atteindre le 50 %», a expliqué la sondeuse.

Différent pour Villeneuve

La situation est fort bien différente pour le chef de l’opposition, Claude Villeneuve. Ce dernier réunit à peine 36 % de satisfaits.

Satisfaction envers le chef de l'opposition Concernant la qualité du travail accompli par le chef de l'opposition de la ville de Québec, Claude Villeneuve, quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10.

Dans son cas, il faut dire que 30 % des électeurs refusent de répondre ou ne savent pas quoi répondre au sondeur.

Cela peut illustrer le fait que le chef de Québec d’abord est relativement méconnu du public, a soutenu Cyntia Darisse.

Tout comme son prédécesseur, le maire Marchand semble avoir un noyau dur d’opposants.

D’après Mme Darisse, « il y a grosso modo à Québec une personne sur quatre qui est insatisfaite de la mairie ».

«Ça va bien à Québec»

L’administration Marchand peut trouver d’autres motifs de réjouissances dans le sondage.

On y lit par exemple que 84 % des citoyens estiment que les choses vont bien à Québec.

« Le résultat est assez éloquent. Ça va bien à Québec. Il y a quand même une fierté qui est là. Les gens sont heureux malgré le contexte économique et malgré tout ce qui se passe dans le monde. Québec est une ville où il fait bon vivre », a spécifié la porte-parole de Léger.

Perception de la situation à Québec Quand vous pensez à la ville de Québec, diriez vous que de façon générale les choses vont plutôt bien ou que les choses vont plutôt mal?

