L’organisme Centraide et la firme de sondage Léger ont créé le premier indice d’anxiété financière. 85% des Québécois vivent un stress économique, selon cet indicateur.

«On est dans une poussée inflationniste depuis 12 mois. L’an dernier, à l’automne, on entendait des organismes communautaires sur la pression que créait l’augmentation du prix des différents biens de consommation pour eux et les gens en qui ils viennent en aide. On voulait savoir comment la perspective d’une récession affectait la santé mentale des Québécois», explique Claude Pinard, PDG de Centraide du Grand Montréal.

C’est le groupe 18-34 ans qui est le plus anxieux financièrement.

«Ces gens nous ont dit qu’ils avaient des palpitations lorsqu’ils devaient regarder leurs relevés bancaires», raconte-t-il.

