Hausse des abandons: le Salon National des Animaux de Compagnie souhaite sensibiliser la population

Le Salon National des Animaux de Compagnie (SNAC) débute samedi, avec pour mandat d’informer la population sur les animaux, mais aussi de les sensibiliser sur les abandons qui sont en hausse.

C’est ce qu’a dit Michel Beausoleil, co-promoteur du Salon.

«On ose croire que si on change deux ou trois personnes par salon depuis 20 ans, ce sera toujours ça de gagné», espère-t-il.

M. Beausoleil souhaite rappeler que l’adoption d’un animal convoque plusieurs enjeux, et doit être le fruit d’une réflexion murie.

«Il faut réfléchir à ça: est-ce que cet animal-là va être bien dans un an ou deux quand je vais retourner au travail. Est-ce que dans un condo ça y va ou ça y va pas pour cet animal-là», détaille-t-il.

C’est un constat similaire que fait Anne Pacciarella, employé par ANIMA-Québec.

«Il y a beaucoup de gens qui se sont découvert une âme d’éleveur, et qui ont découvert que n’est pas éleveur qui veut», déplore-t-elle.

L’adoption d’animaux de compagnie a connu un bond lors de la pandémie, mais la SPCA de Montréal constate aussi une hausse des abandons.

«Jusqu’à présent depuis le début de l’année, on a eu plus de 11 000 animaux abandonnés à la SPCA de Montréal. On prévoit à peu près 15 000 abandons cette année», dit Élise Desaulniers, Directrice des communications à SPCA Montréal.