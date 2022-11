«Le monde à l'envers»: un professeur de McGill s'oppose à la «discrimination positive»

Prônant la liberté académique, le psychologue et professeur en psychologie à l’Université McGill Martin Drapeau s’est dernièrement retrouvé au centre d’une tempête pour s’être publiquement opposé à la «discrimination positive» que son employeur tentait d’instaurer.

Par le biais de rubriques idéologiques, publiées dans «Le Devoir», l’enseignant a vivement critiqué la tentative de sa faculté de changer les critères de sélection qui visaient à favoriser les postulants selon leur appartenance religieuse ou culturelle, ainsi qu’à leur adhésion aux principes de justice sociale valorisée par la faculté. Cette méthode de sélection défavorisait les étudiants qui adhéraient à une autre idéologie ou qui n’étaient pas issus d’une diversité.

«Imaginez une situation d’entrevue où l’on place un candidat dans une position extrêmement stressante, où il a l’impression de jouer sa carrière et où on le questionne sur son orientation sexuelle. On voulait tout ça au nom d’une diversité. Ce qui est tout à fait louable, mais les façons de faire sont peut-être un peu questionnables», a-t-il dit vendredi soir à Stéphan Bureau, sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers».

Selon lui, les étudiants s’en parlent en coulisses et encouragent les autres postulants à jouer le jeu et à affirmer en entrevue qu’ils sont issus d’une minorité sexuelle ou de genre, par exemple, pour avoir des chances d’être admis, a-t-il avancé.

L’université s’est finalement ravisée et n’a pas appliqué les nouveaux critères d’admission, mais les dénonciations de M. Drapeau ont vraisemblablement fait réagir. L’homme a été victime d’actes haineux, de vandalisme et d’appel à la censure.Il a d’ailleurs déploré cette autocensure dans le système académique.

«Des professeurs évitent d’aborder certains sujets épineux en classe, des étudiants évitent de poser des questions, ça fait en sorte que ceux qui adhèrent à une certaine idéologie s’enrobent d’une certaine vertu», a précisé M. Drapeau.

«Est-ce qu’on charrie? Non. C’est clair que les étudiants vivent avec un carcan. Ils ont l’impression qu’il y a un discours auquel ils doivent adhérer. [...] Ça fait en sorte que ça limite leur pensée, leur capacité de réfléchir, de questionner, de critiquer», a-t-il soulevé, ajoutant que les gens en classe devaient porter des gants blancs et éviter les débats.

Prostitution et proche aidance

L’autrice Mélodie Nelson, qui vient de publier «La mécanique des désirs», aux Éditions Château d’encre, s’est aussi assise avec Stéphan Bureau pour parler de prostitution. Ancienne escorte, elle a aimé ce métier et voudrait faire tomber certains tabous qui plombent sur les travailleuses et travailleurs du sexe.

Marie-Claude Barrette, qui était l’invitée de la semaine, a quant à elle parlé de proche aidance. L’animatrice a elle-même été proche aidante pendant quatre ans auprès de sa mère.

Les panellistes Guy Nantel, Raed Hammoud, Gregory Charles, Yasmine Abdelfadel ont de leur côté eu des discussions sur le profilage racial, le retour éventuel de Donald Trump sur Twitter - qui l’avait banni pendant la pandémie - et les décorations de Noël dans les boutiques le lendemain et parfois même avant l'Halloween.

L’émission «Le monde à l’envers» est diffusée tous les vendredis en direct sur les ondes de TVA sur le coup de 20 h.