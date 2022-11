Les besoins en psychologie sont sans précédent au Québec à la suite de la pandémie, pourtant une pénurie de psychologues frappe la province, tandis que la formation reste laborieuse.

«Les besoins actuellement sont énormes, c’est sans précédent. La pandémie a causé effectivement beaucoup de détresse psychologique. Il y a énormément de demandes parce qu’avant on disait que le réseau public est saturé, mais au moins quand tu as de l’argent tu peux aller dans le privé, mais maintenant ce n’est plus vrai», explique Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, en entrevue à LCN.

Un exode des psychologues vers le privé affaiblit par ailleurs le réseau public.

«Dans le réseau de l’éducation comme dans le réseau public de la santé, il y a un exode des psychologues vers le réseau privé. Deux facteurs expliquent ça : d’abord les conditions de pratiques dans lesquelles les psychologues se doivent d’exercer maintenant, ensuite les conditions salariales», déplore Mme Grou.

La formation de nouveaux psychologues ne se fera pas du jour au lendemain. Celle-ci est en effet laborieuse, d’autant plus lorsque les universités, avec 119 postes vacants affichés, manquent de professeurs pour superviser la formation doctorale des futurs praticiens.

«Ce sont des étudiants qui sont très performants. On pourrait certainement en admettre plus. Ça, ça dépend des places dans les universités, parce que l’Ordre des psychologues évidemment donne le permis de pratique, mais ce sont les universités qui diplôment en psychologie au Québec», détaille Mme Grou.