Les Canadiens s'effondrent en troisième période

Les jeunes joueurs des Canadiens de Montréal ont donné un bon spectacle, mais la troupe de Martin St-Louis a accordé quatre buts dans les 20 dernières minutes de jeu pour finalement s'incliner 6-4 devant les Golden Knights de Vegas.

TROISIÈME PÉRIODE

15:21 - BUT! Juraj Slafkovsky marque grâce à un tir sur réception à la suite d'une belle passe de Kaiden Guhle. Les Golden Knights mènent toujours 6-4.

13:16 - BUT! Jonathan Marchessault marque en avantage numérique sur une passe de Jack Eichel.

10:21 - BUT! Nick Suzuki marque son deuxième but de l'affrontement avec un lancer des poignets. Kirby Dach récolte une troisième aide.

10:08 - Josh Anderson est chassé du match pour avoir projeté Alex Pietrangelo contre la bande. Pietrangelo et Alec Martinez sont punis pour rudesse à l'endroit d'Anderson.

08:35 - BUT! Nicolas Roy marque son troisième but de la campagne en profitant de William Carrier comme écran et les Golden Knights mènent 5-2.

08:14 - BUT! Keegan Kolesar donne une priorité de deux buts aux Golden Knights pour la première fois du match avec une belle déviation.

04:35 - BUT! Rielly Smith redonne les devants aux Golden Knights avec son deuxième but de la rencontre.

02:53 - Jordan Harris est puni pour avoir accroché William Carrier.

00:56 - BUT! Nick Suzuki crée l'égalité 2-2 avec un tir parfait à la suite d'un bel échange avec Kirby Dach.

00:00 - Début du troisième vingt.

DEUXIÈME PÉRIODE

03:04 - Arber Xhekaj est chassé pour double-échec à l'endroit de Brett Howden.

02:24 - BUT! Rielly Smith redonne les devants 2-1 aux Golden Knights à la suite d'un très beau jeu de William Karlsson.

00:00 - Début du deuxième engagement.

PREMIÈRE PÉRIODE

14:30 - Arber Xhekaj est Keegan Kolesar sont punis pour avoir jeté les gants, mais les deux hommes n'ont pas eu le temps de se battre puisqu'ils ont été séparés par les arbitres.

14:16 - BUT! Cole Caufield réplique moins d'une minute plus tard avec un tir parfait à la suite d'un superbe jeu de Kirby Dach.

13:25 - BUT! Nicolas Hague marque son premier but de la campagne alors que son tir de la pointe dévie sur Jordan Harris devant le filet.

00:00 - Début de la rencontre.